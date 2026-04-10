Oana Țoiu anunță un pas major în relația cu SUA: delegații ale Congresului american vor veni în România

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o convorbire telefonică cu secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, în care au fost abordate principalele provocări de securitate la nivel internațional, precum și direcțiile de dezvoltare ale relației bilaterale România–SUA.

„Am avut aseară o discuție telefonică cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, despre provocările actuale de securitate și viitorul relației noastre bilaterale. Cooperarea noastră pentru descurajare și apărare este mai relevantă ca niciodată, fiind susținută de un Parteneriat Strategic de încredere și de lungă durată. Am pus în convorbirea noastră un accent deosebit pe securitate, dezvoltare economică și pe prioritățile comune care vor ghida întâlnirile noastre la nivel înalt din acest an”, a transmis Oana Țoiu.

În cadrul discuției, cei doi oficiali au explorat posibilități de aprofundare a cooperării în domenii considerate strategice, precum apărarea, energia, tehnologia și mineralele critice, dar și consolidarea legăturilor interumane dintre cele două state.

„Am explorat împreună modalități de a aprofunda cooperarea în domenii strategice: apărare, energie, tehnologie și minerale critice, dar și consolidarea legăturilor interumane. Relația dintre țările noastre este un pilon de stabilitate nu doar bilateral, ci pentru întreaga regiune. Am reafirmat contribuția activă a României la coordonarea Aliată pe Flancul Estic și dorința noastră de a crește componenta economică a parteneriatului strategic”, a precizat Țoiu.

Un alt punct important al convorbirii a fost finalizarea acordului privind programul MECEA și lansarea programului de schimburi România–Statele Unite, considerat un pas concret în consolidarea diplomației culturale și educaționale.

„Am salutat și un nou pas concret în relațiile noastre. Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat au finalizat acordul formal pentru programul MECEA și lansarea Romania-United States Exchange Program. Primele delegații ale Congresului SUA vor sosi în România chiar până la sfârșitul acestui an. Am susținut importanța acestui program de schimburi educaționale și culturale pentru că diplomația înseamnă prezență și cunoaștere directă. Ne dorim ca membrii Congresului SUA și specialiștii americani să descopere universitățile noastre, dinamismul antreprenorilor în tehnologie din România, inițiativele societății civile și expertiza noastră în securitate și energie.”, a mai precizat ministra MAE.