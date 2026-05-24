search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Populistul britanic Nigel Farage susține că „hackeri ruși” i-ar fi spart telefonul și ar fi scurs date despre un cadou de 5 milioane de lire de la un miliardar

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, se află în centrul unui nou scandal politic, după ce a afirmat că servicii ostile asociate Rusiei i-ar fi compromis telefonul și conturile personale pentru a obține informații despre controversata donație de 5 milioane de lire sterline primită de la un miliardar din industria criptomonedelor.

Populistul britanic Nigel Farage/FOTO:X
Populistul britanic Nigel Farage/FOTO:X

Afirmațiile vin în contextul unei investigații deschise de Comisarul pentru Standarde Parlamentare din Marea Britanie, care analizează dacă Farage a încălcat regulile privind declararea donațiilor și cadourilor financiare, scrie mirror.co.uk.

Donația care a declanșat scandalul

Potrivit presei britanice, suma de 5 milioane de lire i-ar fi fost oferită lui Farage de omul de afaceri Christopher Harborne, un miliardar stabilit în Thailanda și cunoscut pentru investițiile sale în domeniul criptomonedelor.

Farage a susținut că banii au reprezentat „un cadou personal, necondiționat” și că nu exista obligația legală de a declara suma. Ulterior, politicianul a descris donația drept „o recompensă” pentru rolul său în campania pentru Brexit.

Totuși, regulamentul parlamentar britanic prevede că noii deputați trebuie să declare anumite donații și beneficii financiare primite în cele 12 luni anterioare alegerii.

„Hackeri apropiați de Moscova”

Potrivit unor surse apropiate partidului Reform UK, Nigel Farage ar fi devenit „extrem de suspicios” după ce informațiile privind donația au ajuns în presă luna trecută.

Acesta ar fi decis să își trimită telefonul mobil pentru o analiză informatică efectuată de specialiști în contraspionaj cibernetic.

Surse din partid susțin că experții ar fi concluzionat că „actori statali ostili”, considerați „aproape sigur conectați de Moscova”, ar fi folosit tehnici de tip „spear phishing” pentru a compromite telefonul, emailurile și conturile bancare ale politicianului britanic.

„Acțiunile Rusiei sunt profund îngrijorătoare și evidențiază amenințarea pe care o reprezintă pentru securitatea britanică”, a declarat populistul Farage pentru presa britanică.

Reacția presei și acuzații de diversiune

Informațiile privind donația au fost publicate inițial de publicația The Guardian. Farage și-a exprimat indignarea că detaliile financiare au devenit publice și a sugerat că situația ridică semne de întrebare privind modul în care jurnaliștii au obținut informațiile.

Reprezentanți ai publicației au respins însă categoric acuzațiile și au calificat declarațiile politicianului drept „absurde”.

Potrivit unei reacții citate de presa britanică, The Guardian consideră că Farage încearcă să distragă atenția de la întrebările legitime privind situația sa financiară.

„Nigel Farage se ascunde din nou în spatele unor atacuri fără fundament la adresa presei, în loc să răspundă întrebărilor de interes public privind cadoul de 5 milioane de lire”, au transmis surse apropiate publicației.

Întrebări legate și de o proprietate de lux

Controversa este amplificată și de faptul că, la scurt timp după primirea donației, Farage a cumpărat o locuință evaluată la aproximativ 1,4 milioane de lire sterline.

Politicianul insistă că nu există nicio legătură între donația primită și achiziția imobiliară.

Scandalul vine într-un moment sensibil pentru scena politică britanică, în condițiile în care Reform UK încearcă să își consolideze poziția electorală înaintea viitoarelor confruntări politice majore din Regatul Unit.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
stirileprotv.ro
image
Maratonul groazei Transylvania 100 – filmul complet. Concurenți căzuți în râpă, intervenții in extremis pe munte. Organizatorii, criticați chiar când anunțau câștigătorii. “Lipsă totală de bun simț”
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
Ireal! Ce s-a întâmplat, de fapt, în bătălia secolului dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven. Apar detalii noi și am putea asista la o raritate
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
”Ore de groază” pentru femeia care conduce un imperiu de un miliard de euro
digisport.ro
image
Panică în Poiana Brașov după ce un urs a intrat într-un hotel. Angajații acuză reacția autorităților: „Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112”
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile pe litoral în sezonul estival. Tinerii fără BAC pot opta
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Ce este iBon și de ce ar putea deveni util pentru milioane de români. Se vor putea primi bonusuri de la ANAF
playtech.ro
image
Aryna Sabalenka a stabilit unde face nunta cu iubitul ei. Când este decisă să facă pasul cel mare cu Georgios Frangulis
fanatik.ro
image
Povestea reală din spatele filmului lui Cristian Mungiu, care a câștigat Palme d'Or la Cannes. Drama familiei Bodnariu, căreia autoritățile i-au luat cei cinci copii
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela Răzvan Lucescu”
digisport.ro
image
Mihaela Bilic dărâmă mitul cinei la ora 18: „Noaptea e lungă, zilele sunt lungi”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Explozie dramatică într-un tren de navetiști. Autoritățile au confirmat 29 de decese și 100 de persoane rănite
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”
click.ro
image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
click.ro
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare