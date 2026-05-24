Populistul britanic Nigel Farage susține că „hackeri ruși” i-ar fi spart telefonul și ar fi scurs date despre un cadou de 5 milioane de lire de la un miliardar

Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, se află în centrul unui nou scandal politic, după ce a afirmat că servicii ostile asociate Rusiei i-ar fi compromis telefonul și conturile personale pentru a obține informații despre controversata donație de 5 milioane de lire sterline primită de la un miliardar din industria criptomonedelor.

Afirmațiile vin în contextul unei investigații deschise de Comisarul pentru Standarde Parlamentare din Marea Britanie, care analizează dacă Farage a încălcat regulile privind declararea donațiilor și cadourilor financiare, scrie mirror.co.uk.

Donația care a declanșat scandalul

Potrivit presei britanice, suma de 5 milioane de lire i-ar fi fost oferită lui Farage de omul de afaceri Christopher Harborne, un miliardar stabilit în Thailanda și cunoscut pentru investițiile sale în domeniul criptomonedelor.

Farage a susținut că banii au reprezentat „un cadou personal, necondiționat” și că nu exista obligația legală de a declara suma. Ulterior, politicianul a descris donația drept „o recompensă” pentru rolul său în campania pentru Brexit.

Totuși, regulamentul parlamentar britanic prevede că noii deputați trebuie să declare anumite donații și beneficii financiare primite în cele 12 luni anterioare alegerii.

„Hackeri apropiați de Moscova”

Potrivit unor surse apropiate partidului Reform UK, Nigel Farage ar fi devenit „extrem de suspicios” după ce informațiile privind donația au ajuns în presă luna trecută.

Acesta ar fi decis să își trimită telefonul mobil pentru o analiză informatică efectuată de specialiști în contraspionaj cibernetic.

Surse din partid susțin că experții ar fi concluzionat că „actori statali ostili”, considerați „aproape sigur conectați de Moscova”, ar fi folosit tehnici de tip „spear phishing” pentru a compromite telefonul, emailurile și conturile bancare ale politicianului britanic.

„Acțiunile Rusiei sunt profund îngrijorătoare și evidențiază amenințarea pe care o reprezintă pentru securitatea britanică”, a declarat populistul Farage pentru presa britanică.

Reacția presei și acuzații de diversiune

Informațiile privind donația au fost publicate inițial de publicația The Guardian. Farage și-a exprimat indignarea că detaliile financiare au devenit publice și a sugerat că situația ridică semne de întrebare privind modul în care jurnaliștii au obținut informațiile.

Reprezentanți ai publicației au respins însă categoric acuzațiile și au calificat declarațiile politicianului drept „absurde”.

Potrivit unei reacții citate de presa britanică, The Guardian consideră că Farage încearcă să distragă atenția de la întrebările legitime privind situația sa financiară.

„Nigel Farage se ascunde din nou în spatele unor atacuri fără fundament la adresa presei, în loc să răspundă întrebărilor de interes public privind cadoul de 5 milioane de lire”, au transmis surse apropiate publicației.

Întrebări legate și de o proprietate de lux

Controversa este amplificată și de faptul că, la scurt timp după primirea donației, Farage a cumpărat o locuință evaluată la aproximativ 1,4 milioane de lire sterline.

Politicianul insistă că nu există nicio legătură între donația primită și achiziția imobiliară.

Scandalul vine într-un moment sensibil pentru scena politică britanică, în condițiile în care Reform UK încearcă să își consolideze poziția electorală înaintea viitoarelor confruntări politice majore din Regatul Unit.