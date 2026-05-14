Percheziții în România și Republica Moldova într-un dosar de fraude cu investiții și suplimente „miraculoase”. Prejudiciu de 14 milioane de lei

Autoritățile din România și Republica Moldova au desfășurat o amplă operațiune comună într-un dosar de înșelăciune online, fraude financiare și promovarea unor suplimente alimentare periculoase. În cadrul acțiunii au avut loc zeci de percheziții, iar mai multe persoane au fost reținute și arestate preventiv.

Potrivit autorităților, pe 12 mai 2026 au fost puse în aplicare 18 mandate de percheziție în București și județele Ilfov, Mureș, Maramureș, Gorj, Mehedinți și Prahova, dar și alte șapte percheziții în Republica Moldova. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, cu sprijinul Europol și Eurojust.

Anchetatorii susțin că suspecții sunt cercetați pentru înșelăciune, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Conform anchetatorilor, trei persoane au fost induse în eroare să investească în acțiuni la diferite companii, iar ulterior autorii, prin intermediul aplicațiilor de acces la distanță, au efectuat tranzacții frauduloase în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro.

Cum acționau escrocii

Potrivit surselor judiciare, într-unul dintre cazuri, un bărbat a reclamat că a fost indus în eroare de către persoane necunoscute, care s-au prezentat ca fiind experți în domeniul financiar, determinându-l să comunice datele sale personale în vederea creării unui cont bancar.

Ulterior, bărbatul a transferat suma de 500 de dolari, din contul lui, către site-ul Skill Genic.co, a dat din eroare acceptul pentru a i fi controlat telefonul de la distanță, iar prin intermediul acelei aplicații de control la distanță, ar fi fost efectuate, fără drept, mai multe tranzacții financiare frauduloase, din două conturi pe care le avea, în valoare de 450.000 de lei.

Anchetatorii spun că cercetările au scos la iveală și o rețea de tip „medical scam”, care ar fi vizat în special persoane în vârstă sau cu probleme grave de sănătate.

Potrivit procurorilor, suspecții ar fi operat sub paravanul unor call-center-uri și ar fi folosit reclame online și site-uri pentru promovarea unor suplimente alimentare prezentate drept „naturale” și „autorizate”. Victimele ar fi fost convinse inclusiv să renunțe la tratamentele prescrise de medici.

Prejudiciu de peste 14 milioane de lei

Surse judiciare afirmă că unul dintre principalii suspecți este un cetățean moldovean în vârstă de 27 de ani, care, împreună cu alte 13 persoane, unele tot din Republica Moldova, s-ar fi prezentat drept specialiști medicali ai unei clinici.

Potrivit anchetatorilor, aproximativ 60 de persoane au fost deja identificate și audiate, însă numărul total al victimelor ar putea depăși 30.000.

Autoritățile estimează că prejudiciul total în acest dosar depășește 14 milioane de lei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice, documente și sume de bani de peste 80.000 de euro, potrivit informațiilor transmise oficial. Surse judiciare susțin însă că doar în România au fost găsiți aproximativ 70.000 de euro.

În prezent, 14 persoane și o firmă sunt cercetate în România. Zece suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore.

Potrivit surselor judiciare, șase dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, iar alți patru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Poliția Capitalei avertizează asupra riscurilor asociate consumului de suplimente alimentare neautorizate și recomandă verificarea atentă a produselor promovate online.