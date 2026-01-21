search
Secretarul general NATO, Mark Rutte: Europa ar trebui de fapt să fie „fericită” că Trump e la putere

Publicat:

Este un lucru bun că Donald Trump a fost reales președinte al SUA, pentru că aliații NATO nu ar fi crescut cheltuielile pentru apărare fără el, a declarat miercuri secretarul general al alianței militare, Mark Rutte.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Secretarul general al NATO, Mark Rutte FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Declarațiile lui Rutte la Davos vin în contextul în care Trump intensifică amenințările de a prelua Groenlanda de la Danemarca, o mișcare care ar submina alianța transatlantică de decenii, scrie POLITICO.

„Nu sunt popular acum pentru că îl apăr pe Donald Trump, dar cred cu adevărat că puteți fi fericiți că el este acolo, pentru că ne-a obligat pe noi, europenii, să ne mobilizăm, să ne asumăm responsabilitatea și să avem grijă mai mult de propria noastră apărare”, a spus Rutte într-o discuție de tip panel intitulată „Poate Europa să se apere singură?” la Forumul Economic Mondial.

Potrivit lui Rutte, marile economii europene — inclusiv Spania, Italia și Franța — nu ar fi acceptat niciodată să aloce 2% din PIB pentru apărare dacă Trump nu ar fi devenit din nou președinte al SUA.

„Niciodată, fără Donald Trump acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Acum toți sunt la 2%”, a spus Rutte. „Sunt absolut convins că fără Donald Trump nu ați fi luat aceste decizii, iar ele sunt cruciale, în special pentru NATO, din partea europeană și canadiană, pentru a-și asuma cu adevărat responsabilitățile în lumea post-Război Rece.”

Țara sa, Olanda, pe care a condus-o ca prim-ministru timp de 14 ani, între 2010 și 2024, a fost acuzată de subfinanțare a apărării în mandatul său.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, a obligat țările europene să-și majoreze cheltuielile pentru apărare, în timp ce se pregătesc și pentru o eventuală reducere a trupelor americane pe continent, pe măsură ce Trump schimbă prioritățile militare ale Americii.

„Americanii încă au peste 80.000 de soldați în Europa… inclusiv în Polonia și Germania, așa că sunt în continuare puternic implicați în apărarea europeană. Și da, trebuie să se concentreze mai mult spre Asia. Așa că este logic să se aștepte ca noi, Europa, să ne mobilizăm treptat”, a continuat Rutte, adăugând că umbrela nucleară rămâne garanția supremă.

Aliații NATO au ajuns vara trecută la un acord privind stabilirea unui nou obiectiv pentru cheltuielile de apărare de 5% din PIB până în 2035. Această cerință a fost ridicată inițial de Trump, care a stârnit în repetate rânduri temeri în rândul aliaților că ar putea părăsi alianța militară care susține securitatea europeană.

