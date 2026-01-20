search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce Europa reprezintă o provocare pentru Trump și unde stă adevărata sa putere

0
0
Publicat:

Contrar afirmațiilor președintelui american Donald Trump, vicepreședintelui JD Vance și susținătorilor lor din mișcarea MAGA, Uniunea Europeană nu se află în declin, susține Alberto Alemanno, profesor de drept al Uniunii Europene la HEC Paris.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Într-o analiză publicată recent, el arată că proiectul european a depășit în multe privințe așteptările fondatorilor săi și se afirmă astăzi ca un actor politic recunoscut pe scena globală, cu influență în fața altor mari puteri.

„În ultimele trei decenii, Europa a construit un cadru politic și de reglementare pe care marile puteri externe nu îl mai pot ocoli tratând separat cele 27 de guverne naționale. În schimb, trebuie să se raporteze la Europa ca la un tot unitar”, scrie profesorul.

Acest lucru este din ce în ce mai evident în modul în care puterile străine își formulează politicile și acțiunile. De exemplu, chiar și noua Strategie de Securitate Națională a lui Trump vorbește despre o „Europă în declin”, în loc să se concentreze asupra statelor membre individuale ale UE.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin justifică războiul împotriva Ucrainei invocând extinderea UE (și în special a NATO), în timp ce China vede Europa ca singurul centru de reglementare al echilibrului.

Europa ca model alternativ

Potrivit lui Alemanno, Uniunea Europeană nu mai este doar un actor geopolitic, ci și un model alternativ de organizare economică și politică.

„Spre deosebire de capitalismul american, centrat pe viteză, dimensiune și acumulare, și de autoritarismul chinez, care supune piețele și puterea politică controlului centralizat al statului, economia socială de piață europeană plasează la centrul vieții economice alegerea democratică, protecția socială și respectarea statului de drept”, explică profesorul de la HEC Paris.

El subliniază că ostilitatea administrației Trump față de UE nu vizează reglementări individuale, ci se referă la un sistem în care angajații au voce prin decizii colective, învățământul și sănătatea sunt garantate ca drepturi, iar legile antitrust protejează concurența, nu firmele politice sau susținute de stat.

Privită prin această perspectivă, devine clar că ostilitatea administrației Trump față de UE nu are legătură cu reglementările individuale. Este vorba despre opoziția față de un sistem în care lucrătorii au un cuvânt de spus prin luarea deciziilor colective, asistența medicală universală și educația sunt drepturi, iar legislația antitrust protejează concurența, mai degrabă decât favorizează companiile de stat sau apropiate politic.

Acest model este posibil datorită amplorii. Cu 450 de milioane de consumatori care operează într-un spațiu de reglementare unic, UE este cea mai mare piață unică din lume.

Companiile multinaționale care doresc să aibă acces la acesta nu au de ales decât să se adapteze la normele europene, ceea ce permite UE să dicteze termenii concurenței globale.

UE, regulile jocului pentru companiile globale

Alemanno atrage atenția că firmele multinaționale care doresc acces la piața europeană trebuie să se conformeze regulilor UE, ceea ce permite blocului să seteze standardele competiției globale. În opinia sa, opoziția intensă pe care o primește UE este dovada succesului său: a devenit o putere pe care ceilalți trebuie să o ia în considerare.

„Datele vorbesc de la sine. Marile economii europene ating sau depășesc productivitatea americană pe oră lucrată, au o speranță de viață mai mare și o inegalitate a veniturilor mult mai scăzută. Orașe europene precum Viena și Copenhaga se situează constant mai sus în clasamentele calității vieții decât omoloagele lor americane”, notează profesorul.

De asemenea, UE a absorbit milioane de migranți fără a submina coeziunea socială, un alt semn al rezilienței sale.

„Aceste caracteristici explică de ce regimurile autoritare văd UE ca pe o amenințare și de ce companiile orientate exclusiv spre profit o consideră constrângătoare. Blocul nu duce lipsă de capacitate instituțională, ci de voință politică de a-și apăra modelul și de a finaliza procesul de integrare europeană”, subliniază Alemanno.

Provocările UE

Europa se confruntă totuși cu provocări serioase. Factorii de decizie de la Bruxelles identifică un diagnostic comun: suprareglementarea.

„Logica reducerii reglementărilor este simplă: într-o lume dominată de SUA și China, Europa trebuie să abandoneze modelul său social de piață pentru a rămâne competitivă”, scrie profesorul.

În același timp, el consideră această abordare eronată.

„Această logică confundă succesul cu eșecul. Europa nu poate pur și simplu să imite America sau China, pentru că nu dispune de dominația financiară și militară a americanilor și nici de controlul centralizat asupra muncii și capitalului, caracteristic Chinei”, explică Alemanno.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Strasbourg, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
mediafax.ro
image
„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă făcută de campioană: „Eu am fost dat afară din cauza asta”
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice
observatornews.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cum recuperezi mai repede permisul suspendat în 2026: condiții, documente și capcane care te pot respinge
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Presupusa amantă a lui David Beckham a reacționat, după ce Brooklyn și-a renegat familia: "Sunt atât de fericită!"
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 57 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă că este chiar el: E îmbătrânit, arată ca la 80 de ani. Nu l-am mai cunoscut
romaniatv.net
image
Un nou val de concedieri în România. Fabricile dau afară românii
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”
click.ro
image
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate