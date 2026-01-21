search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Europa se pregătește de război comercial cu Trump. Ce este „bazooka“ UE și când ar putea fi folosită

0
0
Publicat:

Uniunea Europeană îşi înăspreşte poziţia faţă de Washington, iar mai multe capitale susţin pregătirea celui mai dur instrument comercial al blocului comunitar, în cazul în care preşedintele american Donald Trump nu renunţă la ameninţările legate de Groenlanda şi la noile tarife anunţate, scrie politico.eu.

sua ue

Germania s-a alăturat Franţei şi va cere Comisiei Europene să analizeze posibilitatea activării Instrumentului Anti-Coerciţie (Anti-Coercion Instrument – ACI) în cadrul summitului extraordinar al liderilor UE de joi seară, de la Bruxelles, potrivit a cinci diplomaţi europeni familiarizaţi cu discuţiile. Mişcarea Berlinului apropie Uniunea de un răspuns mult mai ferm la retorica tot mai agresivă a lui Trump privind teritoriul danez.

„Determinarea există de câteva zile. Am simţit-o în discuţiile bilaterale. Există un sprijin foarte larg pentru ideea că UE trebuie să se pregătească pentru toate scenariile, iar asta înseamnă că toate instrumentele sunt pe masă”, a declarat unul dintre diplomaţi.

Direcţia exactă pe care o vor cere guvernele Comisiei Europene va depinde în mare măsură de discursul preşedintelui american la Forumul Economic Mondial de la Davos, programat miercuri. În timp ce unii lideri europeni încearcă să obţină întâlniri cu Trump în marja reuniunii pentru a-l convinge să renunţe la tarife, la Bruxelles se fac deja calcule pentru scenariul în care ameninţările devin realitate.

Sâmbătă, Donald Trump a anunţat impunerea unui tarif de 10% pentru aliaţii NATO care s-au opus preluării Groenlandei, printre care Franţa, Germania, Danemarca, Olanda, Marea Britanie, Norvegia, Suedia şi Finlanda. Ulterior, liderul de la Casa Albă a escaladat conflictul, ameninţând cu tarife de 200% pentru vinul şi şampania franţuzească.

Pe lângă aşa-numita „bazooka”, liderii europeni discută şi despre activarea unui pachet mai vechi de măsuri de represalii, care ar presupune tarife asupra exporturilor americane în valoare de 93 de miliarde de euro. Doi diplomaţi UE au indicat că aceste tarife ar putea fi impuse rapid, în timp ce Comisia ar parcurge procedura mai complexă necesară declanşării Instrumentului Anti-Coerciţie.

„Trebuie să încetăm să mai fim naivi”

„Există o convergenţă cu germanii, o trezire din naivitate. Trebuie să încetăm să mai fim naivi”, a declarat un oficial francez de rang înalt, referindu-se la posibilitatea folosirii „bazookăi” împotriva Washingtonului. Preşedintele Emmanuel Macron susţine de mai mult timp această opţiune, deşi alte capitale au fost mai prudente, temându-se de represalii suplimentare din partea lui Trump şi de costurile economice pentru propriile economii.

La Berlin, calculul pare să fie că, pentru a evita un război comercial în toată regula cu Statele Unite, UE trebuie să dispună de un instrument de descurajare credibil.

„Avem la dispoziţie o serie de instrumente şi suntem de acord că nu ne dorim să le folosim. Dar dacă va fi nevoie, le vom folosi”, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz.

Instrumentul Anti-Coerciţie este unul dintre cele mai puternice pârghii ale UE, permiţând o gamă largă de măsuri, de la impunerea de tarife şi restricţionarea exporturilor de bunuri strategice până la excluderea companiilor americane de la licitaţii publice. Tocmai din acest motiv, o astfel de decizie nu ar fi luată cu uşurinţă, având un impact semnificativ asupra economiei europene.

Ultima dată când UE a luat în calcul folosirea acestui instrument împotriva SUA — după ce Trump a impus taxe unilaterale în 2025 — blocul comunitar a făcut un pas înapoi. De această dată, însă, capitalele europene par să aibă o toleranţă mai mare la costuri, susţin diplomaţii.

„Este o situaţie complet diferită faţă de vara trecută, când era vorba doar despre o dispută comercială. Atunci, ţările nu voiau să se certe pe diferenţa dintre 10 şi 15%. Acum nu mai suntem în zona lucrurilor <<frumoase de făcut>>, ci în cea a lucrurilor <<necesare>>”, a explicat unul dintre ei.

Declanşarea ACI ar necesita sprijinul a cel puţin 15 state membre în Consiliul UE. Diplomaţii speră ca şi premierul italian Giorgia Meloni, aliat declarat al lui Trump, să se alăture demersului. Ca a treia economie a Uniunii, poziţia Italiei ar fi un semnal important de unitate.

Deocamdată, Roma preferă continuarea dialogului de detensionare cu Washingtonul, iar poziţia Poloniei rămâne neclară. Totuşi, pe fondul apropierii de poziţie dintre Paris şi Berlin, presiunea asupra Romei şi Varşoviei de a se alinia va creşte semnificativ.

Un element-cheie pentru schimbarea atitudinii Germaniei îl reprezintă sprijinul mediului de afaceri. Bertram Kawlath, preşedintele asociaţiei germane a constructorilor de maşini (VDMA), a cerut Bruxelles-ului să ia în calcul folosirea Instrumentului Anti-Coerciţie, chiar dacă industria mecanică europeană este „deja afectată disproporţionat de tarifele americane”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță
gandul.ro
image
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
mediafax.ro
image
Cristi Săpunaru a văzut ce se construiește în Ștefan cel Mare și nu s-a ferit de cuvinte: „Ar fi meritat și Giuleștiul”
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Momentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şine
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
De ce pâinea este mereu pusă în spatele supermarketurilor: nu o găseşti niciodată la intrare
playtech.ro
image
Cătălin Cîrjan semnează, după ce a refuzat-o pe Metalist: „E doar o formalitate”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Se schimbă BANII! Moneda națională dispare definitiv de la 1 februarie 2026. NU mai e acceptată
romaniatv.net
image
Anunț de ultim moment privind majorarea pensiilor! Cine susține măririle
mediaflux.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Alin, în vârstă de 15 ani, a fost ucis cu sânge de alți doi adolescenți. Băiatul a fost îngropat într-o curte din Cenei, județul Timiș
actualitate.net
image
Horoscop financiar februarie 2026. Cele 3 zodii care câștigă bani și cine sunt nativii care riscă o gaură serioasă în buget
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Horoscop financiar februarie 2026. Cele 3 zodii care câștigă bani și cine sunt nativii care riscă o gaură serioasă în buget

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate