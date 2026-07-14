Bulgaria se retrage din grupul de state care sprijină Ucraina, anunță premierul Rumen Radev

Bulgaria nu va mai participa la formatul internațional „Coaliția de Voință”, grupul de state care sprijină Ucraina și discută măsuri privind securitatea acesteia după încheierea războiului. Anunțul a fost făcut de premierul bulgar pro-rus Rumen Radev, care susține că Sofia trebuie să mizeze pe soluții diplomatice, nu pe continuarea sprijinului militar.

Potrivit premierului bulgar, președintele francez, Emmanuel Macron, l-a invitat să participe la reuniunea liderilor „Coaliției de Voință”, desfășurată la Paris pe 13 iulie. Radev a declarat însă că a refuzat invitația, considerând că Bulgaria nu ar trebui să facă parte din această inițiativă.

„Nu cred că Bulgaria își are locul în «Coaliția de Voință»”, a afirmat șeful statului.

Acesta a explicat că Sofia nu dorește să participe la un format care susține continuarea ajutorului financiar și militar pentru Ucraina în locul intensificării eforturilor diplomatice.

„Nu facem parte dintr-o coaliție care insistă asupra continuării sprijinului financiar și militar pentru Ucraina. Bulgaria nu oferă un astfel de ajutor, deoarece consider că soluționarea acestui conflict poate fi obținută printr-un efort diplomatic puternic, orientat spre reducerea tensiunilor, și nu prin continuarea confruntării militare”, a declarat Radev.

Bulgaria se distanțează și de inițiativa privind apărarea antirachetă

Premierul bulgar a anunțat, de asemenea, că țara sa nu va participa nici la Coaliția Integrată pentru Apărare Antibalistică, o inițiativă lansată de zece state europene pentru dezvoltarea unei arhitecturi comune de apărare împotriva rachetelor balistice.

În opinia sa, deciziile privind securitatea colectivă trebuie luate în cadrul structurilor consacrate ale Uniunii Europene și NATO.

„Aceste decizii se iau în cadrul Uniunii Europene și al NATO, unde Bulgaria își are propriul rol și propria influență”, a spus Radev.

Sofia exclude noi livrări de armament către Ucraina

Poziția exprimată de premierul bulgar vine după ce ministrul Apărării de la Sofia, Dimitar Stoianov, a declarat recent că Bulgaria nu va mai furniza ajutor militar Ucrainei.

În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorghi Tîhîi, a precizat că relațiile din domeniul apărării dintre cele două state nu se bazează pe donații.

Potrivit oficialului ucrainean, cooperarea militară dintre Kiev și Sofia se desfășoară pe baze comerciale, iar Ucraina achiziționează echipamente și servicii din Bulgaria în cadrul unor contracte.

Rumen Radev a afirmat anterior că Bulgaria și-a epuizat posibilitățile de a furniza armament Ucrainei, însă ar putea continua să contribuie prin repararea și întreținerea tehnicii militare.