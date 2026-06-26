Imaginile de pe camera corporală surprind momentul în care un șofer oprește pe dreapta pentru a ajuta un ofițer de poliție și strigă: „Urcați în spate”.

Șoferul unei dube din orașul britanic Kent a fost lăudat după ce a luat cu mașina un ofițer de poliție înarmat care urmărea un suspect.

Imaginile făcute cu camera corporală a polițistului au surprins momentul în care șoferul a oprit mașina și a strigat: „Urcați în spate! Urcați în spate!”.

Polițistul a urcat în dubă și, cu ușa glisantă încă deschisă, a spus: „Hai, hai, hai! Noroc, prietene. Urmează-l pe ofițerul de poliție.” În timp ce șoferul gonea în direcția suspectului, ofițerul a continuat: „Treci pur și simplu pe lângă el. Continuă să treci pe lângă el”, potrivit The Guardian.

Șoferul care conduce cu viteză mare este avertizat de polițist: „Să nu faci accident”, la care șoferul răspunde: „Nu voi face accident, domnule”.

Potrivit poliției din Kent, ofițerul urmărea un suspect care fugise de la o proprietate din Margate după o agresiune gravă și intrase în fugă într-un parc pentru a evita capturarea.

Suspectul a fost aproape de a-și pierde urma până când șoferul a decis să intervină în ajutor.

Filmările îl arată pe șofer oprind pe marginea drumului după ce l-a depășit pe suspect, moment în care ofițerul sare din mașină și spune: „Nu te mișca. Pune-ți mâinile la cap”. Suspectul a fost apoi arestat.

O înregistrare ulterioară îl arată pe polițist strângând mâna șoferului și mulțumindu-i pentru ajutor, răspunsul venind imediat: „Mă bucur că am putut fi de ajutor. A fost destul de emoționant.”

Superintendentul poliției a declarat: „Datorită acțiunilor rapide și altruiste ale acestui șofer responsabil și cu spirit civic, ofițerii au reușit să-l prindă pe individul periculos”, a adăugat el.

„Arestarea reușită nu ar fi fost posibilă fără șofer și vehiculul său. Ar trebui să fie mândru de contribuția sa la menținerea siguranței comunității sale și îi suntem cu adevărat recunoscători pentru asistență”, a mai declarat reprezentantul poliției.