Haos pe căile ferate din Franța: sute de trenuri anulate după un act de vandalism între Lyon și Avignon

Traficul feroviar din sud-estul Franței este grav afectat luni, 27 octombrie, din cauza unui act de vandalism produs în apropiere de Valence. Mai multe trenuri au fost anulate, iar revenirea la normal este „prevăzută” pentru marți dimineață, potrivit SNCF, compania națională de căi ferate franceze.

„Circulația ar putea fi reluată în această seară, dar va rămâne perturbată, iar traficul va reveni la normal începând de mâine dimineață”, a transmis SNCF, citată de Le Parisien.

Mii de pasageri afectați în plină vacanță

În plină perioadă de vacanță, mii de călători și-au văzut planurile date peste cap. TGV-urile care pleacă din Paris spre sud, trecând prin Lyon, sunt fie anulate, fie înregistrează întârzieri de până la cinci ore. Situația este similară și pe sensul invers. Conform datelor Ministerului Transporturilor, aproximativ o sută de trenuri TGV sunt afectate luni.



Perturbările au dus la anulări totale, parțiale și întârzieri semnificative, afectând toți cei trei operatori care circulă pe această linie de mare viteză: SNCF Voyageurs, Trenitalia și Renfe.

Pasagerii nemulțumiți de situație

Daniel, care călătorea din Besançon spre Montpellier, și-a exprimat frustrarea: „Știu că, dacă e vorba de furturi de cabluri, nu e vina SNCF, dar întârzierile lor sunt constante, iar biletele au prețuri uriașe pentru un serviciu lamentabil”, a declarat el pentru BFMTV, în timp ce se afla blocat în gara Lyon Part-Dieu.

La fel de afectată este Caroline, care împreună cu copiii săi aștepta o legătură spre Avignon: „Trebuia să luăm TGV-ul, dar a fost anulat, și nici TER-ul nu mai circulă. Cred că ne vom întoarce la Mâcon și vom merge cu mașina până la Avignon”, a spus mama pentru AFP.

Situația a generat haos și în alte gări, precum Toulouse-Matabiau, unde s-au format cozi uriașe la ghișee. Elsa, director de resurse umane într-o asociație, care călătorea cu cei doi copii ai săi spre Beaune, a mărturisit: „Trebuia să iau trenul de la 7:39 spre Lyon, dar a fost anulat (...). Ne învârtim în cerc. Vacanțele mele s-au dus pe apa sâmbetei, probabil că vom anula totul”.