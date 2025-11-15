Momentul în care o tornadă devastează sudul Portugaliei: o femeie a murit, zeci de răniți și pagube uriașe în urma furtunii Claudia

Tornada formată în timpul furtunii Claudia a lovit în plin orașul turistic Albufeira, transformând străzile în râuri, doborând acoperișuri și rănind zeci de persoane. O femeie de 85 de ani, din Marea Britanie, a murit, iar alte cel puțin 28 de persoane au fost rănite în campinguri, hoteluri și restaurante, potrivit presei internaționale.

video: Mariana Silvia/FB

Tornada s-a format sâmbătă, în timpul furtunii Claudia, care afectează Portugalia de câteva zile.

Martorii au spus că vârtejul avea forma unei „formațiuni conice, cu un vârf bine definit”, care s-a deplasat rapid prin zona turistică, spulberând totul în calea sa.

Structuri metalice, panouri, anexe și acoperișuri au fost smulse de vântul extrem, iar obiecte grele au fost proiectate pe zeci de metri.

Cel puțin o persoană a murit în Albufeira, a confirmat AFP, citând o sursă oficială. Este vorba despre o femeie britanică în vârstă de 85 de ani.

The Independent anunță că sunt 28 de răniți în urma fenomenelor extreme, în special într-un camping din zonă.

„Oamenii care veneau spre autobuz au fost loviți de cioburi și bucăți de acoperiș. Pagubele la hotel sunt, de asemenea, extinse”, a spus un șofer de autobuz.

Reprezentanții Comandamentului Regional de Urgență și Protecție Civilă au confirmat faptul că tornada a lovit atât un camping, cât și un hotel din Albufeira.

„A fost un fenomen de vânt extrem, care a afectat două unități, un camping și un hotel”, au transmis aceștia.

La Hotelul Eden, 23 de oameni au fost răniți ușor, în timp ce în camping au fost raportați doi răniți grav.

Totodată, Protecția Civilă a transmis că în același camping două persoane au fost rănite, iar o alta fusese inițial dată dispărută. Presa locală scrie că victima decedată ar putea fi chiar persoana dispărută.

Într-o stațiune vecină, prăbușirea parțială a acoperișului unui restaurant a provocat rănirea a 20 de persoane, au mai transmis autoritățile.

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a reacționat rapid și a transmis un mesaj scurt de compasiune. „Îmi exprim solidaritatea cu familiile victimelor, în urma trecerii depresiunii tropicale Claudia, care a lovit Albufeira în această dimineață”, a transmis președintele.

Sudul Portugaliei se află sub alertă portocalie, iar autoritățile avertizează că furtuna Claudia continuă să aducă vânturi extreme și ploi torențiale. În ultimele zile, intemperiile au lovit puternic mai multe regiuni ale țării.