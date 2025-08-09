Ucrainenii țintesc apărarea aeriană din Crimeea. Sistemul avansat S-500 „Prometeu”, luat la țintă

Forțele ucrainene au lovit cu drone un radar al sistemului avansat de apărare aeriană S-500 Prometeu în urma unei serii de atacuri efectuate în Crimeea ocupată, au confirmat serviciile de informații militare ucrainene (HUR), relatează presa ucraineană.

În ziua precedentă, au avut loc atacuri asupra mai multor ținte militare rusești valoroase din Crimeea ocupată, inclusiv o navă de debarcare rapidă și trei stații radar.

În cursul unei operațiuni „recente” condusă de trupe din divizia „Fantomelor”, care operează sub comanda HUR, au lovit „una dintre cele mai valoroase stații radar din arsenalul Rusiei”, și anume radarul 98L6 Ienisei, se arată într-un comunicat care nu precizează data atacului.

Stația radar Ienisei este o componentă a sistemului de apărare aeriană S-500, dar și a sistemului S-400, a declarat HUR.

Agenția a descris atacul ucrainean drept o „lovitură semnificativă” dată capacităților forțelor ruse din Crimeea ocupată.

Potrivi analiștilor din surse deschise CyberBoroshno, ucrainenii au atacat o bază aeriană și radarele Nebo-SVU, Podlet K-1, respectiv 96L6E.

„Am analizat caracteristicile vizuale ale obiectului și putem spune că este cea mai recentă stație radar 98L6 Ienisei, care este radarul standard pentru sistemul de apărare aeriană S-500 Prometeu”, a scris CyberBoroshno.

Radarul este proiectat să detecteze ținte balistice, avioane hipersonice, ținte stealth, sateliți pe orbită joasă și ținte aerodinamice.

CyberBoroshno relatează că sistemul S-500 a fost testat în perioada 2020-2021 și pus în funcțiune în perioada 2021-2022.

Crimeea se află sub ocupație rusă de la anexarea ilegală din 2014. Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii militare din peninsulă de la începutul invaziei la scară largă în 2022. În propunerile în vederea unui viitor acord de pace, Rusia cere recunoașterea internațională a Crimeei drept teritoriu rus.