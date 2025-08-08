Video Momentul cumplit în care o dubă este lovită de tren. Șoferul a scăpat ca prin miracol

Un tren a izbit cu viteză mare o autoutilitară aflată pe o trecere la nivel cu calea ferată, în apropiere de orașul Cracovia din Polonia, vinerea trecută, iar în mod miraculos nimeni nu a fost rănit.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care duba încearcă să treacă în viteză pe culoarea roșie, la o trecere la nivel cu calea ferată păzită, în Wola Filipowska, lângă Cracovia. Deși barierele coborau, șoferul a încercat fără succes să ajungă de cealaltă parte, rămânând blocat, scrie Mirror.co.uk.

În timp ce trenul se apropia cu viteză, șoferul a dat cu spatele, încercând apoi să repoziționeze mașina cât mai aproape de marginea căii ferate. Câteva secunde mai târziu, garnitura plină de pasageri a lovit violent partea din spate a autoutilitarei.

Impactul a distrus aproape complet vehiculul, partea din spate fiind făcută bucăți. Trenul, care și-a continuat apoi drumul cu viteză, a rotit autoutilitara și a aruncat-o într-un șanț.

În mod incredibil, șoferul a scăpat nevătămat și a plecat pe picioarele lui de la locul accidentului. Poliția din Malopolska a confirmat, de asemenea, că niciun pasager din tren nu a fost rănit.

„Un incident extrem de periculos a avut loc vinerea trecută, înainte de ora 7 dimineața, la o trecere la nivel cu calea ferată păzită din Wola Filipowska (districtul Cracovia). În ciuda gravității aparente a accidentului, șoferul autoutilitarei Opel nu a fost rănit. Pasagerii și echipajul trenului nu au raportat probleme de sănătate. Cercetările în acest caz sunt în desfășurare sub coordonarea Parchetului”, au transmis autoritățile.

Polițiștii au publicat ulterior imaginile șocante pentru a reaminti participanților la trafic regulile de siguranță la trecerile la nivel cu calea ferată.

Aceștia le-au amintit șoferilor să oprească înainte de trecere, să se asigure că nu se apropie niciun tren și să nu pătrundă pe calea ferată dacă barierele se coboară sau semnalele luminoase funcționează.

„Nerespectarea acestor reguli poate avea consecințe tragice. Un tren poate apărea în orice moment — acesta nu este locul pentru a-ți asuma riscuri”, a avertizat Poliția Malopolska.