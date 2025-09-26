Video Momente de panică la 30 de metri deasupra oceanului: o femeie a rămas captivă într-un tobogan acvatic, pe o navă de croazieră

Un videoclip devenit viral pe TikTok surprinde un moment înfricoșător în care o pasageră a unei nave de croazieră rămâne blocată într-un tobogan acvatic transparent, suspendat la peste 30 de metri deasupra oceanului în mijlocul unei furtuni.

În imagini, femeia se vede încercând disperată să înainteze în tubul de sticlă, în timp ce alți pasageri privesc scena cu groază. O voce din fundal exclamă: „Oh, Doamne, este literalmente blocată”, se aude pe filmare.

Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în timpul unei croaziere de șapte zile în Alaska, în apropierea coastei Victoriei, British Columbia. Nava implicată pare a fi Norwegian Bliss, operată de Norwegian Cruise Line, potrivit Corriere della Sera.

Aceasta este echipată cu atracția „Ocean Loops”, un tobogan acvatic cu două bucle, care pornește dintr-o capsulă și îi lansează pe pasageri prin două inele transparente ce se extind cu aproximativ 3,3 metri peste marginea navei, suspendate la 48 de metri deasupra mării, înainte de a se încheia într-o piscină la bord.

În videoclipul viral, femeia apare întinsă pe spate în tubul de sticlă, încercând să înainteze cu brațele complet întinse. Alți pasageri observă scena cu uimire, iar unul dintre ei exclamă: „Oh, Doamne, este literalmente blocată”.

Clipul a fost postat pe TikTok și a adunat peste 6,8 milioane de vizualizări și 238.000 de aprecieri.

Deși compania de croazieră nu a comentat oficial despre acest incident, se știe că toboganele „Ocean Loops” sunt echipate cu hatch-uri de urgență pentru a permite evacuarea pasagerilor în caz de blocare.