search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Aventura secretă a unui bărbat cu soacra sa, dezvăluită pe TikTok, subiect de film în Indonezia

0
0
Publicat:

De luni de zile, spectatorii din Indonezia discută despre un film: Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura clandestină a soțului cu soacra sa. Este genul de intrigă care va atrage întotdeauna fanii melodramelor. Dar ceea ce a făcut din Norma o obsesie la nivel național este faptul că se bazează pe o poveste adevărată, care a devenit virală pe TikTok, relatează BBC. 

Ceea ce diferențiază filmul Norma este implicarea protagonistei în procesul creativ. FOTO: Netflix
Ceea ce diferențiază filmul Norma este implicarea protagonistei în procesul creativ. FOTO: Netflix

În 2022, Norma Risma, o femeie din orașul Serang de pe insula Java din Indonezia, a dezvăluit aventura dintre soțul și mama ei într-un videoclip pe TikTok.

Povestea ei a strâns rapid milioane de vizualizări, a ajuns în titlurile ziarelor și, în cele din urmă, i-a adus un contract pentru un film care a cucerit Asia de Sud-Est.

Norma, care a ajuns în cinematografele indoneziene în martie și pe Netflix în august, a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate filme, nu doar în Indonezia, ci și în Malaezia și Singapore, unde există populații numeroase de malay-musulmani.

Gustul pentru scandal

Vero, o casnică de 42 de ani din Jakarta, a urmărit povestea Normei de când a devenit virală pe TikTok. Aceasta a fost „furioasă pe soț și pe mamă”, spune ea pentru BBC Indonesia.

„Când am aflat că această poveste va fi ecranizată, am vrut să văd cât de cruzi erau acești doi oameni cu Norma”, spune ea.

La cinema, a plâns în momentul culminant al filmului, când Norma s-a strecurat prin mulțimea adunată în fața casei sale și și-a găsit soțul și mama pe jumătate dezbrăcați în cameră.

Scenele tandre în care soțul și mama Normei se opun și apoi își dau seama de idila lor au scandalizat și captivat spectatorii.

„Cu siguranță, după ce au filmat asta, se vor simți rău”, a comentat un utilizator de pe TikTok despre o scenă în care cei doi se sărutau. În film, o prietenă care descoperă relația ilicită a celor doi vomită când îi prinde în flagrant.

Dna Gietty avertizează că aceste narațiuni au tendința periculoasă de a da vina mai ales pe femei, și nu pe bărbații infideli. În aceste conflicte între soțul legitim și amantul ilicit, „bărbatul tinde să nu primească nicio pedeapsă”, spune ea.

Dar ceea ce diferențiază filmul Norma este implicarea protagonistei în procesul creativ, spune scenarista filmului, Oka Aurora, pentru BBC Indonesia. Ea este și autoarea scenariului pentru Ipar Adalah Maut și Layangan Putus, celelalte două producții inspirate de TikTok.

După discuții intense cu Norma despre sentimentele ei și povestea mamei sale, „povestea de bază a filmului rămâne în mare parte consecventă”, spune Oka, deși a adăugat că „există cu siguranță anumite părți care au fost dramatizate pentru a juca cu emoțiile publicului”.

Citește și: Trei tineri au cerut 1.000 de euro unui devean pentru a nu-i da în vileag presupusa aventură amoroasă

„Acest film este, de asemenea, o modalitate prin care oamenii își pot elibera emoțiile și se pot distra. Astfel, când părăsesc sala de cinema, au lucruri pe care le simt și despre care pot discuta.”

Viața Normei

Astăzi, adevărata Norma lucrează în Serang, orașul ei natal.

Mama ei, Rihanah, s-a întors acasă pentru a locui cu familia după ce a ispășit o pedeapsă de opt luni de închisoare pentru adulter. Rozy, fostul soț al Normei, a fost condamnat la nouă luni de închisoare.

În timpul unei conferințe de presă pentru film, în februarie, Norma a spus că a fost încurajată de mesajele pe care le-a primit de la alte victime ale soților infideli.

„Când am trăit [aventura], m-am gândit: «De ce sunt înșelată de persoana cea mai apropiată de mine? Sunt singura care trece prin asta?» S-a dovedit că, atunci când am vorbit deschis, multe persoane au trăit aceeași experiență”, a spus Norma.

Oka, scenarista filmului, susține mesajul feminist din spatele filmului. Acesta este „un mic pas pentru femei în a vorbi deschis despre infidelitatea și violența cu care se confruntă”, spune ea.

Gietty spune că filme precum Norma, bazate pe povești reale despre probleme domestice, pot servi ca „un spațiu de emancipare pentru femei” într-o societate patriarhală și le pot da „curajul de a vorbi deschis”.

Norma a refuzat solicitările de interviu ale BBC Indonesia, deși continuă să împărtășească noutăți din viața sa pe contul său public de social media, primind sprijinul entuziast al concetățenilor indonezieni.

Formula de succes a filmelor indoneziene

Filmul urmează o formulă de succes descoperită de cineaștii indonezieni: adaptarea scandalurilor virale de pe rețelele sociale.

Până în luna iunie a acestui an, filmul cu cele mai mari încasări din Indonezia era „KKN di Desa Penari”, o poveste de groază din 2022 despre hărțuirea a șase studenți universitari, care provenea dintr-un subiect popular pe X. În 2023 a apărut „Sewu Dino”, un alt film de groază adaptat dintr-o poveste distribuită pe același cont X.

La fel de populare sunt și poveștile cu un conținut mai picant: „Ipar Adalah Maut”, un film indonezian din 2024 despre o aventură între un bărbat și cumnata sa, a fost promovat ca fiind o poveste adevărată adaptată dintr-un videoclip de pe TikTok. Serialul dramatic „Layangan Putus” din 2022, despre o familie destrămată de un soț infidel, s-a inspirat și el dintr-un clip viral de pe TikTok.

Astfel de teme sunt extrem de tabu în Indonezia, unde adulterul se pedepsește cu închisoarea. Noul cod penal al țării, care va intra în vigoare la nivel național anul viitor, interzice relațiile sexuale în afara căsătoriei, iar în provincia cea mai conservatoare, cuplurile sunt deja pedepsite public cu biciuirea pentru întreținerea de relații sexuale înainte de căsătorie.

Dar, în această cultură a conservatorismului religios, spun experții, interesul voyeuristic pentru scandalurile din familie este înfloritor.

„Cu filmele despre aceste scandaluri, oamenii au ocazia să arunce o privire asupra problemelor familiale ale altora”, spune SM Gietty Tambunan, membru al Comitetului de Film al Consiliului Artelor din Jakarta, pentru BBC Indonesia. „Mai ales din cauza acestui conservatorism, oamenii devin și mai curioși.”

Filme

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului. Cum a fost realizat cel mai spectaculos drum din țară | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini, potrivit Codului Civil. Ce regulă să NU încalci
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se ondulează, iar locul poate deveni oricând un pericol
fanatik.ro
image
„Câștig și câte 20.000 de euro lunar!” Elena Grigore are o faimă specială într-un domeniu dominat net de bărbați
libertatea.ro
image
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
observatornews.ro
image
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
cancan.ro
image
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
playtech.ro
image
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a murit și sora sa. Cele două au fost implicate într-un accident rutier grav, în Arad
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare. Vestea URIAȘĂ pe care a dat-o. Fanii au felicitat-o instant: Sărbătoresc miracolul
romaniatv.net
image
Un vortex polar instabil ar putea aduce o iarnă grea cu ninsori abundente în România și restul Europei
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Dan Brown foto Profimedia jpg
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Sabrina Carpenter, de la o fetiță care cânta în casă la o artistă multipremiată

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?