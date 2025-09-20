Aventura secretă a unui bărbat cu soacra sa, dezvăluită pe TikTok, subiect de film în Indonezia

De luni de zile, spectatorii din Indonezia discută despre un film: Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura clandestină a soțului cu soacra sa. Este genul de intrigă care va atrage întotdeauna fanii melodramelor. Dar ceea ce a făcut din Norma o obsesie la nivel național este faptul că se bazează pe o poveste adevărată, care a devenit virală pe TikTok, relatează BBC.

În 2022, Norma Risma, o femeie din orașul Serang de pe insula Java din Indonezia, a dezvăluit aventura dintre soțul și mama ei într-un videoclip pe TikTok.

Povestea ei a strâns rapid milioane de vizualizări, a ajuns în titlurile ziarelor și, în cele din urmă, i-a adus un contract pentru un film care a cucerit Asia de Sud-Est.

Norma, care a ajuns în cinematografele indoneziene în martie și pe Netflix în august, a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate filme, nu doar în Indonezia, ci și în Malaezia și Singapore, unde există populații numeroase de malay-musulmani.

Gustul pentru scandal

Vero, o casnică de 42 de ani din Jakarta, a urmărit povestea Normei de când a devenit virală pe TikTok. Aceasta a fost „furioasă pe soț și pe mamă”, spune ea pentru BBC Indonesia.

„Când am aflat că această poveste va fi ecranizată, am vrut să văd cât de cruzi erau acești doi oameni cu Norma”, spune ea.

La cinema, a plâns în momentul culminant al filmului, când Norma s-a strecurat prin mulțimea adunată în fața casei sale și și-a găsit soțul și mama pe jumătate dezbrăcați în cameră.

Scenele tandre în care soțul și mama Normei se opun și apoi își dau seama de idila lor au scandalizat și captivat spectatorii.

„Cu siguranță, după ce au filmat asta, se vor simți rău”, a comentat un utilizator de pe TikTok despre o scenă în care cei doi se sărutau. În film, o prietenă care descoperă relația ilicită a celor doi vomită când îi prinde în flagrant.

Dna Gietty avertizează că aceste narațiuni au tendința periculoasă de a da vina mai ales pe femei, și nu pe bărbații infideli. În aceste conflicte între soțul legitim și amantul ilicit, „bărbatul tinde să nu primească nicio pedeapsă”, spune ea.

Dar ceea ce diferențiază filmul Norma este implicarea protagonistei în procesul creativ, spune scenarista filmului, Oka Aurora, pentru BBC Indonesia. Ea este și autoarea scenariului pentru Ipar Adalah Maut și Layangan Putus, celelalte două producții inspirate de TikTok.

După discuții intense cu Norma despre sentimentele ei și povestea mamei sale, „povestea de bază a filmului rămâne în mare parte consecventă”, spune Oka, deși a adăugat că „există cu siguranță anumite părți care au fost dramatizate pentru a juca cu emoțiile publicului”.

„Acest film este, de asemenea, o modalitate prin care oamenii își pot elibera emoțiile și se pot distra. Astfel, când părăsesc sala de cinema, au lucruri pe care le simt și despre care pot discuta.”

Viața Normei

Astăzi, adevărata Norma lucrează în Serang, orașul ei natal.

Mama ei, Rihanah, s-a întors acasă pentru a locui cu familia după ce a ispășit o pedeapsă de opt luni de închisoare pentru adulter. Rozy, fostul soț al Normei, a fost condamnat la nouă luni de închisoare.

În timpul unei conferințe de presă pentru film, în februarie, Norma a spus că a fost încurajată de mesajele pe care le-a primit de la alte victime ale soților infideli.

„Când am trăit [aventura], m-am gândit: «De ce sunt înșelată de persoana cea mai apropiată de mine? Sunt singura care trece prin asta?» S-a dovedit că, atunci când am vorbit deschis, multe persoane au trăit aceeași experiență”, a spus Norma.

Oka, scenarista filmului, susține mesajul feminist din spatele filmului. Acesta este „un mic pas pentru femei în a vorbi deschis despre infidelitatea și violența cu care se confruntă”, spune ea.

Gietty spune că filme precum Norma, bazate pe povești reale despre probleme domestice, pot servi ca „un spațiu de emancipare pentru femei” într-o societate patriarhală și le pot da „curajul de a vorbi deschis”.

Norma a refuzat solicitările de interviu ale BBC Indonesia, deși continuă să împărtășească noutăți din viața sa pe contul său public de social media, primind sprijinul entuziast al concetățenilor indonezieni.

Formula de succes a filmelor indoneziene

Filmul urmează o formulă de succes descoperită de cineaștii indonezieni: adaptarea scandalurilor virale de pe rețelele sociale.

Până în luna iunie a acestui an, filmul cu cele mai mari încasări din Indonezia era „KKN di Desa Penari”, o poveste de groază din 2022 despre hărțuirea a șase studenți universitari, care provenea dintr-un subiect popular pe X. În 2023 a apărut „Sewu Dino”, un alt film de groază adaptat dintr-o poveste distribuită pe același cont X.

La fel de populare sunt și poveștile cu un conținut mai picant: „Ipar Adalah Maut”, un film indonezian din 2024 despre o aventură între un bărbat și cumnata sa, a fost promovat ca fiind o poveste adevărată adaptată dintr-un videoclip de pe TikTok. Serialul dramatic „Layangan Putus” din 2022, despre o familie destrămată de un soț infidel, s-a inspirat și el dintr-un clip viral de pe TikTok.

Astfel de teme sunt extrem de tabu în Indonezia, unde adulterul se pedepsește cu închisoarea. Noul cod penal al țării, care va intra în vigoare la nivel național anul viitor, interzice relațiile sexuale în afara căsătoriei, iar în provincia cea mai conservatoare, cuplurile sunt deja pedepsite public cu biciuirea pentru întreținerea de relații sexuale înainte de căsătorie.

Dar, în această cultură a conservatorismului religios, spun experții, interesul voyeuristic pentru scandalurile din familie este înfloritor.

„Cu filmele despre aceste scandaluri, oamenii au ocazia să arunce o privire asupra problemelor familiale ale altora”, spune SM Gietty Tambunan, membru al Comitetului de Film al Consiliului Artelor din Jakarta, pentru BBC Indonesia. „Mai ales din cauza acestui conservatorism, oamenii devin și mai curioși.”