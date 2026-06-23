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Miza controlului în Donbas: Rusia își concentrează forțele în jurul unui nod strategic

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Război în Ucraina
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Forțele ruse au pătruns în orașul strategic Kostiantinivka din estul Ucrainei și încearcă în prezent să-l încercuiască, potrivit militarilor ucraineni. Situația este descrisă pe teren ca fiind una fluidă, în care controlul efectiv asupra orașului este disputat.

Lupte pentru controlul donbasului/FOTO:X
Lupte pentru controlul donbasului/FOTO:X

Soldați ucraineni afirmă că întreaga localitate a devenit o așa-numită „zonă gri”, fără o autoritate clară de control. „Intră în zone din spatele nostru, iar în condiții urbane este extrem de dificil să-i respingi”, a declarat un operator ucrainean de drone care acționează în zonă și a solicitat anonimatul.

Kostiantinivka este considerată o poartă de acces către restul regiunii Donbas. În cazul în care orașul ar cădea, forțele ruse ar putea avansa către ultimele bastioane ucrainene din est – Kramatorsk și Sloviansk – apropiindu-se de obiectivul strategic al Moscovei de a controla integral Donbasul.

Deși frontul a fost relativ stabil în ultimele luni, comandanții ucraineni susțin că au recâștigat mai mult teritoriu decât au pierdut în acest an, perturbând liniile logistice ruse dintre granița Federației Ruse și Crimeea ocupată. În acest context, autoritățile instalate de Moscova în Crimeea au suspendat recent vânzarea de combustibil către populație, pe fondul penuriei.

În paralel, loviturile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia, inclusiv în zonele Moscova și Sankt Petersburg, au urmărit să afecteze infrastructura energetică și să aducă războiul mai aproape de populația rusă din afara liniei frontului.

Trupele ruse semnalate în zonele nordice ale orașului

În Kostiantinivka, trupele ruse ar fi avansat dinspre sud, fiind semnalate inclusiv în zonele nordice ale orașului. Moscova afirmă că forțele sale înaintează rapid în sectorul de sud-vest și că ar fi reușit încercuirea unor unități ucrainene. Kievul respinge aceste afirmații.

Generalul de brigadă Oleksandr Bakulin, comandantul Corpului 19 ucrainean, responsabil de apărarea orașului, susține că situația este „sub control” și că „inamicul nu a înregistrat succese semnificative”. Totuși, acesta recunoaște prezența a aproximativ 130 de militari ruși în interiorul localității.

Un alt ofițer ucrainean, citat de BBC și aflat în zonă, afirmă că realitatea de pe teren este mai complexă decât o descriu oficialii: „Încă avem grupuri de curățare și asalt în oraș, dar rușii reușesc să acumuleze tot mai mulți soldați acolo.”

Potrivit acestuia, fiecare clădire poate fi folosită ca adăpost, iar vegetația de vară oferă acoperire suplimentară. În aceste condiții, trupele ruse reușesc să avanseze într-o zonă unde dronele ucrainene detectează rapid mișcările și pot lovi ținte.

În același timp, unitățile de drone ruse vizează sistematic infrastructura ucraineană de lansare a dronelor, încercând să creeze un avantaj tactic pentru infanteria aflată în ofensivă. Un operator ucrainean afirmă că resursele limitate îi împiedică să răspundă proporțional: „Ei folosesc artilerie, lansatoare multiple de rachete și aviație pentru astfel de sarcini.”

Lipsa de personal și oboseala acumulată reduc capacitatea de reacție

Acesta mai spune că lipsa de personal și oboseala acumulată reduc capacitatea de reacție: „Dacă nu avem timp suficient să căutăm și să neutralizăm operatorii lor, ei ne detectează pozițiile și suntem nevoiți să ne retragem.”

Un alt militar ucrainean descrie avansul rus ca fiind lent, dar constant: uneori de aproximativ 100 de metri pe zi, cu înaintări progresive de la o clădire la alta.

Tactica folosită de forțele ruse în Kostiantinivka este similară cu cea din alte orașe din estul Ucrainei, unde unitățile încearcă să flancheze localitățile pentru a tăia liniile de aprovizionare. În ultimele zile, Ministerul rus al Apărării a anunțat cucerirea unor sate la vest de oraș.

Aceste evoluții coincid cu intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse și a rutelor logistice către Crimeea, ceea ce a generat dificultăți de aprovizionare și penurii de combustibil.

Potrivit proiectului ucrainean de monitorizare DeepState, pierderea Kostiantinivka ar fi „o chestiune de timp”, iar impactul ar complica semnificativ logistica regională, făcând prezența în Kramatorsk „extrem de riscantă”.

Militari ucraineni din zonă susțin, de asemenea, că nu primesc suficiente întăriri pentru a compensa pierderile, iar raportarea retragerilor ar duce la ordine de recucerire a pozițiilor pierdute: „Nu avem destui oameni nici pentru a menține ce controlăm, darămite pentru a organiza ofensive.”

În ciuda presiunii, un operator de drone afirmă că luptele continuă: „Suntem încă în oraș. Dar dacă nu schimbăm abordarea și nu lovim logistica lor și operatorii de drone, vor continua să avanseze”.

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