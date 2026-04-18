Belarusul construiește drumuri până la granița cu Ucraina și instalează poziții de artilerie în regiunea de frontieră. Zelenski îi amintește lui Lukașenko de scenariul venezuelean

Rusia va încerca din nou să atragă Belarusul în războiul său. Conform serviciilor de informații ucrainene, se construiesc drumuri până la granița cu Ucraina și se instalează poziții de artilerie în regiunea de frontieră belarusă, a declarat președintele Volodimir Zelenski, după un raport al comandantului șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski.

Potrivit președintelui Zelenski, armata ucraineană constată încercările contingentului de ocupație rus de a-și regrupa forțele, probabil pentru a compensa deficitul de personal militar.

„În acest context, devine tot mai evident motivul pentru care s-a intensificat activitatea forțelor armate pe teritoriul Belarusului... Considerăm că Rusia va încerca din nou să atragă Belarusul în războiul său. Am dispus ca, prin canalele corespunzătoare, să se transmită conducerii de facto a Belarusului mesajul că Ucraina este pregătită să-și apere teritoriul și independența”, a declarat șeful statului.

Zelenski a subliniat că „natura și consecințele evenimentelor recente din Venezuela ar trebui să descurajeze conducerea Belarusului să comită greșeli”.

În același timp, șeful Centrului de Presă al Consiliului Național de Securitate și Apărare, Andrii Kovalenko, a declarat că se pare că Belarus a primit într-adevăr sarcina din partea Rusiei, înainte de încercarea lor de primăvară-vară de acțiuni ofensive în est și sud, de a menține forțele ucrainene în tensiune.

„În orice caz, provocările din partea Belarusului vor fi o greșeală pentru Lukașenko și regimul său”, a constatat Kovalenko.

Dictatorul belarus, Aleksandr Lukașenko, lansează o campanie de recrutare în Forțele Armate a bărbaților cu vârsta de până la 27 de ani din rândul ofițerilor de rezervă. Recrutarea se va adresa bărbaților care nu au efectuat serviciul militar obligatoriu și nu beneficiază de amânare.