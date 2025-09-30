Ministrul german al Transporturilor a leșinat în timpul unei ședințe a cabinetului cancelarului Merz

Ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, a fost transportat marţi la spital după ce a leşinat în timpul unei şedinţe a Cabinetului, la Berlin, transmite agenţia DPA, citată de Agerpres.

Oficialul german a leşinat la masă, în timpul şedinţei, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Stefan Kornelius.

Patrick Schnieder şi-a revenit rapid, însă, din precauţie, va fi supus unor analize medicale, la spital.

Cabinetul cancelarului Friedrich Merz organizează o sesiune „retreat” de două zile în capitală, economia naţională aflată în dificultate figurând în fruntea agendei.

Patrick Schnieder, de la Uniunea Creştin-Democrată (CDU) conservatoare a lui Merz, nu a apărut în fotografia de grup realizată la sesiune.

Săptămâna trecută, Schnieder a prezentat noua strategie a operatorului feroviar naţional Deutsche Bahn, inclusiv numirea unui nou director executiv.