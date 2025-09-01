Friedrich Merz: „Dacă Germania nu ar fi mărit cheltuielile pentru apărare, NATO ar fi riscat dispariția”

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că, fără decizia Germaniei de a majora semnificativ cheltuielile pentru apărare, Alianța Nord-Atlantică ar fi fost, probabil, condamnată la dispariție. Într-un interviu pentru ZDF, Merz a subliniat că această măsură a fost esențială pentru supraviețuirea NATO, având în vedere contextul geopolitic global actual.

„Prin această decizie, am reușit să salvăm NATO. Am participat la summitul NATO de la Haga [24-25 iunie]. Dacă nu am fi schimbat constituția și nu am fi alocat 3,5% din PIB pentru apărare, plus 1,5% pentru infrastructura necesară, NATO ar fi fost, cel mai probabil, pe cale de dizolvare. Am prevenit acest lucru”, a declarat Merz.

Deciziile recente ale Germaniei reflectă o schimbare majoră în politica de apărare a multor state membre NATO, în special după invazia Rusiei în Ucraina și presiunile fostului președinte american Donald Trump, care a cerut aliaților europeni să își mărească contribuțiile financiare la apărare.

Într-o analiză a cheltuielilor de apărare, NATO a arătat că doar trei dintre statele membre au ajuns deja la noul prag convenit în cadrul summitului din iunie.

Merz a precizat, totodată, că se pregătește mental pentru un conflict de lungă durată în Ucraina, însă nu a dorit să comenteze dacă Germania va trimite trupe de menținere a păcii în eventualitatea unui armistițiu. „Mă pregătesc pentru posibilitatea ca acest război să dureze mai mult timp. Încercăm să-l încheiem cât mai rapid, dar cu siguranță nu cu prețul capitulării Ucrainei”, a subliniat el.

Săptămâna trecută, Merz a exprimat îngrijorare cu privire la eficiența eforturilor de pace între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. „Diplomația nu este un proces instantaneu, ci unul de lungă durată”, a adăugat cancelarul german.

În ceea ce privește securitatea Ucrainei pe termen lung, Merz a declarat că prioritatea trebuie să fie sprijinirea armatei ucrainene, pentru ca aceasta să poată apăra țara împotriva unui posibil atac rus. „Vom începe imediat să consolidăm acest sprijin”, a spus el.

Referitor la o posibilă desfășurare a trupelor germane în Ucraina, Merz a subliniat că orice astfel de decizie ar necesita aprobarea Bundestagului, fără a preciza detalii suplimentare cu privire la formele de implicare ale Germaniei în acest sens.

În ciuda creșterii semnificative a bugetului de apărare, Germania se confruntă cu dificultăți în recrutarea și instruirea soldaților pregătiți pentru luptă. În prezent, efectivele armatei germane sunt de aproximativ 182.000 de militari, în ciuda unor eforturi considerabile de a extinde și moderniza forțele armate.

În cadrul interviului, Merz a apărat decizia sa și a coaliției guvernamentale de a relaxa restricțiile asupra cheltuielilor de apărare, argumentând că această schimbare a fost esențială pentru asigurarea supraviețuirii NATO într-o perioadă de instabilitate globală.