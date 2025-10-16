Ministrul de externe al Ungariei a mers la Moscova pentru a se plânge de Uniunea Europeană: „O nebunie complet ilogică”

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a calificat drept „nebunesc” planul Uniunii Europene de diversificare energetică, chiar în timpul unei conferințe desfășurate la Moscova, în prezența oficialilor ruși.

Vizita de miercuri a fost cea de-a 13-a deplasare a șefului diplomației ungare în Rusia de la începutul invaziei în Ucraina, potrivit Euronews.

Declarațiile ministrului au provocat reacții dure la Bruxelles. Comisia Europeană a transmis că astfel de contacte bilaterale „nu reprezintă mesajul potrivit pentru Putin”.

„Să fii la Moscova în acest moment nu este mesajul potrivit pentru Putin, pentru că perioada și contextul contează”, a spus Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Ea a amintit că Uniunea pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ce include interdicții asupra achiziției de gaz natural lichefiat și sancțiuni vizând giganții energetici Rosneft și Gazprom.

La Moscova, Peter Szijjártó a atacat din nou politica europeană de reducere a dependenței de combustibili fosili, afirmând că planul UE de a închide una dintre conductele care aprovizionează Ungaria cu petrol este „o nebunie complet ilogică”.

„În prezent, avem două conducte de petrol care duc spre Ungaria, iar UE vrea să elimine una în numele diversificării. Cum se poate ca eliminarea unei conducte să fie considerată diversificare? Cum se poate ca o conductă să fie mai sigură decât două?”, a declarat ministrul ungar.

Ungaria continuă să importe o cantitate semnificativă de combustibili fosili din Rusia, în ciuda planului Uniunii Europene de a opri complet aceste importuri până în 2027, ceea ce ar însemna și închiderea conductei Drujba.

Guvernul de la Budapesta susține că alternativa prin Croația, conducta Adria, nu este suficientă pentru nevoile țării, întrucât Ungaria nu are ieșire la mare.