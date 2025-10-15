Putin, lăsat singur pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat din lipsă de participanți

Summitul ruso-arab pe care Vladimir Putin îl pregătea de luni de zile la Moscova a fost anulat din lipsă de participanți. Doar câțiva lideri și-au confirmat prezența, în timp ce atenția lumii s-a mutat spre Egipt, unde Donald Trump a reunit zeci de șefi de stat pentru semnarea unui acord de pace privind Gaza. Absența Rusiei de la acest eveniment a subliniat izolarea tot mai accentuată a Moscovei și pierderea influenței sale în Orientul Mijlociu.

Anunțat cu fast în aprilie, summitul Rusia–Lumea Arabă trebuia să fie, pentru Putin, o demonstrație de forță și de influență în regiune. Kremlinul spera ca liderii din Orientul Mijlociu să vină la Moscova pentru discuții despre securitate și cooperare energetică, în ciuda sancțiunilor occidentale, scrie The Guardian.

Însă realitatea a fost cu totul alta: doar câțiva participanți, printre care președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, și secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, au confirmat participarea. În lipsa unei prezențe consistente, Putin a fost nevoit să amâne evenimentul programat pentru miercuri.

În același timp, toate privirile s-au îndreptat spre Sharm el-Sheikh, unde Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fatah al-Sisi au primit lideri din Orientul Mijlociu și Europa la Summitul pentru pace în Gaza. Acolo, președintele american a fost în centrul atenției, liderii înghesuindu-se „să fie fotografiați alături de el”.

Influența Rusiei în Orientul Mijlociu, în cădere liberă

Absența Rusiei de la summitul din Egipt a scos la iveală o realitate pe care Kremlinul încearcă să o ignore: rolul Moscovei în regiune s-a diminuat drastic de la începutul războiului din Ucraina.

„Rolul diplomatic al Rusiei în Orientul Mijlociu a scăzut ca urmare a războiului din Ucraina”, a explicat Hanna Notte, expertă în politică externă rusă cu sediul la Berlin. „Când vine vorba de marile evoluții, actorii importanți din regiune nu mai privesc spre Moscova”.

Ani la rând, Putin și-a consolidat influența în zonă prin intervenția militară din Siria, care l-a salvat pe Bashar al-Assad și i-a oferit baze militare pe Marea Mediterană. Dar invazia Ucrainei a forțat Rusia să-și redirecționeze resursele, pierzând capacitatea de a sprijini regimul sirian. În același timp, aliatul său major, Iranul, a fost lovit în repetate rânduri de atacuri israeliene.

Deși Moscova a întreținut legături atât cu Autoritatea Palestiniană, cât și cu Hamas, nu a avut niciun rol în negocierile care au dus la încetarea focului în Gaza. Sprijinul pentru Iran și Hamas a tensionat și relațiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, iar Kievul a anunțat recent că Israelul a transferat un sistem de rachete Patriot către Ucraina.

Kremlinul încearcă să salveze aparențele

Putin a încercat să minimalizeze situația, afirmând vineri că summitul Rusia-Lumea Arabă a fost amânat „pentru a nu interfera” cu inițiativa de pace lansată de Trump. „Dacă Trump reușește să realizeze tot ce și-a propus, ar fi un eveniment cu adevărat istoric”, a spus liderul rus în timpul unei vizite în Tadjikistan.

Totuși, în culisele Kremlinului domnește frustrarea. Ministrul de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia „nu ar refuza să participe la eforturile de soluționare a crizei din Orientul Mijlociu dacă ar fi invitată”, dar că Moscova „nu își va impune serviciile”.

Fostul președinte Dmitri Medvedev a mers mai departe, criticând acordul lui Trump, pe care l-a numit lipsit de substanță: „Eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni este, desigur, un lucru bun, dar nu va rezolva nimic. Până nu va fi creat un stat palestinian veritabil, în conformitate cu rezoluțiile ONU, nimic nu se va schimba. Războiul va continua. Toată lumea știe asta”.

Rusia, marginalizată și în fostele sale zone de influență

Scăderea influenței Moscovei nu se oprește la Orientul Mijlociu. În Asia Centrală și Caucaz, fostele state-satelit, precum Kazahstan, Armenia și Azerbaidjan, se distanțează treptat de Rusia, reevaluându-și relațiile după invazia Ucrainei.

În august, Donald Trump a mediat un acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, obținând pentru SUA drepturi exclusive de a dezvolta un coridor comercial regional - Trump Route for International Peace and Prosperity. Luni, atât premierul armean Nikol Pașinian, cât și președintele azer Ilham Aliev au fost prezenți la summitul din Egipt, alături de liderii arabi și europeni.

Kremlinul încearcă acum să recupereze terenul pierdut și a anunțat că summitul Rusia–Lumea Arabă ar putea fi reprogramat în noiembrie. Totuși, experții sunt sceptici. „Un astfel de summit are o valoare simbolică pentru Rusia, dar nu îi redă rolul de jucător major în regiune”, a concluzionat Hanna Notte.