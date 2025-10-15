La Sankt Petersburg, mai mulți tineri ruși au ieșit în stradă în weekend și au cântat melodii anti-război, într-un gest rar de sfidare la adresa regimului condus de Vladimir Putin.

Imaginile și clipurile video publicate de canalul Nexta TV arată grupuri de tineri care petrec și cântă versuri interzise, în timp ce muzica lor răsună pe bulevardul Nevski Prospect. Potrivit Nexta TV și TVPWorld, deocamdată nu au fost raportate arestări.

„Lacul lebedelor” ca simbol al schimbării regimului

Protestatarii pot fi auziți interpretând piesa „Cooperative Swan Lake”, a rapperului Noize MC, artist declarat „extremist” și „agent străin” de autoritățile ruse pentru poziția sa pro-Ucraina și apelurile la schimbarea regimului.

În melodia sa, Noize MC critică războiul și autoritarismul lui Putin prin versuri cu tentă ironică și politică: „Unde ați fost timp de opt ani, monștri nenorociți?! Vreau să văd balet, lăsați lebedele să danseze!” sau „Bătrânul din buncăr încă mai crede că suntem în 1985”.

Versurile continuă cu o trimitere directă la căderea regimului: „Când țarul va muri, vom dansa din nou - «Lacul lebedelor» pe toate ecranele”.

Piesa, interzisă în Rusia în mai 2025 după ce un tribunal din Sankt Petersburg a catalogat-o drept „extremistă”, face aluzie la tradiția sovietică de a difuza baletul „Lacul lebedelor” în timpul momentelor de tranziție politică, ca simbol al prăbușirii unui regim.

Artist în exil, voce a rezistenței culturale

Noize MC, pe numele real Ivan Alekseiev, în vârstă de 40 de ani, trăiește în prezent în exil în Lituania. Artistul este unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni ruși care s-au pronunțat deschis împotriva războiului din Ucraina și a cenzurii impuse de Kremlin.

Protestul spontan din Sankt Petersburg are loc într-un context în care autoritățile ruse înăspresc măsurile împotriva artiștilor și vocilor care critică statul sau invazia Ucrainei. Chiar și a cânta o melodie interzisă a devenit un act de curaj, într-o țară în care libertatea de exprimare este tot mai sever restricționată.