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Ministra suedeză a Mediului a venit la o reuniune a UE cu bebelușul în brațe: „Nu vreau să fiu nevoită să aleg”

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Ministra suedeză pentru Climă și Mediu, Romina Pourmokhtari, a participat joi la reuniunea miniștrilor mediului din Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg, avându-și în brațe bebelușul în vârstă de trei luni.

Romina Pourmokhtari a participat la reuniunea UE cu fiul său de trei luni. FOTO: X
Romina Pourmokhtari a participat la reuniunea UE cu fiul său de trei luni. FOTO: X

Romina Pourmokhtari a explicat că a ales să își aducă fiul la reuniune pentru a nu fi nevoită să aleagă între viața de familie și responsabilitățile politice.

Nu este atât un mesaj, cât mai degrabă un fapt: nu vreau să fiu nevoită să aleg între a fi o mamă prezentă - pentru că are doar trei luni - şi un ministru prezent”, a declarat Pourmokhtari la sosirea la reuniune, scrie Agerpres. 

Ministra, în vârstă de 30 de ani, a spus că după ce a devenit mamă a început să se întrebe dacă cele două roluri pot fi compatibile și a ajuns la concluzia că acest lucru este posibil.

Posibilitatea de a face asta era ceva ce voiam să văd şi este posibil, de aceea l-am adus cu mine. Şi sunt fericită dacă pot da un exemplu fără a fi nevoită să aleg între aceste două persoane: o mamă prezentă şi un ministru prezent”, a afirmat ea.

Poziție categorică privind politicile climatice

În cadrul reuniunii de la Luxemburg, unul dintre subiectele discutate a fost propunerea Comisiei Europene de relaxare a obligațiilor privind reducerea emisiilor de CO2 pentru autoturisme și furgonete.

Romina Pourmokhtari a susținut menținerea unor obiective climatice ambițioase și a avertizat asupra dependenței de combustibilii fosili importați.

Creşterea preţului la petrol este un alt exemplu al vulnerabilităţii noastre atunci când importăm combustibili fosili”, a spus ministra, mai notează Agerpres. 

Ea a adăugat că vânzările de automobile electrice continuă să crească puternic în Europa.

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