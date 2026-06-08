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Situație fără precedent în Japonia: o primăriță și-a luat concediu de maternitate. Decizia a stârnit dezbateri aprinse

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Primarul unui oraș japonez a declanșat o dezbatere națională după ce a anunțat că va intra în concediu de maternitate. Deși măsura pare firească în multe țări, cazul este considerat o premieră în Japonia și scoate la lumină dificultățile cu care se confruntă femeile care încearcă să îmbine cariera și viața de familie într-una dintre cele mai conservatoare economii dezvoltate ale lumii.

Shoko Kawata, primarul orașului Yawata, a declanșat o dezbatere națională
Shoko Kawata, primarul orașului Yawata FOTO: X

Shoko Kawata, primarul orașului Yawata din prefectura Kyoto, a anunțat că va lua 16 săptămâni de concediu de maternitate în jurul nașterii primului său copil. În vârstă de 35 de ani, ea este cea mai tânără femeie aleasă primar în Japonia și, potrivit presei locale, citată de CNN, primul edil aflat în funcție care recurge la o astfel de măsură.

Kawata a fost aleasă în 2023 și conduce un oraș cu aproximativ 70.000 de locuitori. Nașterea este așteptată în luna septembrie, iar în perioada concediului atribuțiile sale vor fi preluate de un adjunct.  

O situație pe care legea nu o prevede clar

Deși funcționarii publici japonezi beneficiază de concediu de maternitate, legislația nu conține prevederi explicite pentru oficialii aleși prin vot. Această zonă gri a generat dezbateri în spațiul public și pe rețelele sociale. Unii critici au susținut că absența unui ales local reprezintă o problemă pentru contribuabili, însă reacțiile din comunitatea pe care o conduce au fost, potrivit lui Kawata, în mare parte favorabile. Primarul spune că atât angajații administrației locale, cât și locuitorii orașului au încurajat-o să își ia concediul și să se concentreze pe familie în această perioadă.

Un simbol al schimbărilor lente din societatea japoneză

Cazul depășește însă situația unui singur politician. Sociologii și experții în egalitate de gen consideră că decizia reflectă schimbările lente care au loc în societatea japoneză. În ultimii ani, numărul femeilor care ocupă funcții de conducere în administrația locală a crescut, însă rămâne redus raportat la dimensiunea țării. La începutul lui 2026 existau mai puțin de 80 de femei primar în cele peste 1.700 de municipalități japoneze. De asemenea, femeile reprezintă sub 15% din membrii Camerei Reprezentanților, una dintre cele mai scăzute ponderi din rândul democrațiilor dezvoltate. Experții susțin că multe dintre regulile și practicile instituționale japoneze au fost construite într-o perioadă în care se presupunea că funcțiile de conducere vor fi ocupate aproape exclusiv de bărbați.

Criza demografică pune presiune pe autorități

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru Japonia, care se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din lume. În 2025, țara a înregistrat doar 671.236 de nașteri, cel mai scăzut nivel din istorie și al zecelea an consecutiv de declin.

Guvernul încearcă să inverseze tendința prin subvenții pentru familii, programe de sprijin pentru locuințe și măsuri care încurajează tații să își ia concediu parental. Cu toate acestea, numeroși specialiști consideră că problema este mai profundă. Costul ridicat al vieții, programul de lucru excesiv și presiunea profesională îi determină pe mulți tineri să amâne sau chiar să renunțe la ideea de a avea copii.

„Nu ar trebui să alegi între carieră și familie”

Shoko Kawata spune că tocmai această mentalitate trebuie schimbată. În opinia sa, multe femei din Japonia sunt încă puse în situația de a alege între dezvoltarea profesională și întemeierea unei familii, iar această alegere nu ar trebui să existe într-o societate modernă. Primarul speră că decizia sa va deveni un precedent și va contribui la adaptarea sistemului politic și administrativ la realitățile actuale. „Dacă vor să aibă un copil, multe femei simt că trebuie să renunțe la carieră. Dacă aleg cariera, simt că trebuie să renunțe la maternitate. Nu ar trebui să fie o alegere de tip ori-ori”, a explicat aceasta.

Un ministru și-a luat concediu de paternitate

Ministrul japonez al mediului Shinjiro Koizumi a anunțat în anul 2020 că-şi va lua două săptămâni de concediu de paternitate la nașterea primului său copil – un gest fără precedent pentru un politician într-o țară cu o cultură a muncii puternică, de la care puțini angajați bărbați se abat, deși au acest drept.

Koizumi, în vârstă de 38 de ani, a transmis că a decis să-şi ia două săptămâni de concediu în primele trei luni de viață ale primului său copil - care se va naşte luna aceasta - după ce şi-a dat seama cât de greu îi va fi soţiei sale să aibă singură grijă de un bebeluş. 

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