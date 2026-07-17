 Militarii ucraineni ies în stradă la Kiev. Ce-i îngrijorează după demiterea lui Fedorov: „Revin tacticile de tip «mașină de tocat carne»” | adevarul.ro
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Video Militarii ucraineni ies în stradă la Kiev. Ce-i îngrijorează după demiterea lui Fedorov: „Revin tacticile de tip «mașină de tocat carne»”

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Război în Ucraina
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Militari și veterani ucraineni au protestat la Kiev după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Manifestanții avertizează că reformele vitale privind dronele, comunicațiile și digitalizarea riscă să fie blocate, temându-se de o revenire la mentalitatea de comandă sovietică.

Ucrainenii protestează după demiterea lui Fedorov FOTO Capură Suspilne Kyiv
Ucrainenii protestează după demiterea lui Fedorov FOTO Capură Suspilne Kyiv

„Este demoralizant”, spune fostul militar Bohdan, aflat printre miile de oameni care au protestat pe 16 iulie în fața Administrației Prezidențiale din Kiev împotriva demiterii ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.

„Oamenii aveau speranța că vin reforme, că lucrurile încep, în sfârșit, să se schimbe în bine. Schimbările deja se vedeau. Acum pare că totul se întoarce la cum era înainte”, a declarat tânărul de 29 de ani pentru Kyiv Independent.

Decizia președintelui Volodimir Zelenski, luată cu o zi înainte, de a-l demite pe Fedorov a stârnit indignare în întreaga societate ucraineană, însă reacțiile cele mai puternice au venit din rândul militarilor.

„Am fost șocat”, spune Bohdan, amintindu-și momentul în care a aflat vestea. El și alți militari activi sau veterani prezenți la protest au vorbit despre progresele înregistrate în achiziția de drone, comunicațiile digitale, reformarea resurselor umane, combaterea corupției și renunțarea la ceea ce au descris drept o cultură de comandă moștenită din perioada sovietică. Toți au cerut să fie identificați doar prin prenume sau indicativ militar.

„Sunt în armată încă de la începutul invaziei pe scară largă”, a declarat și Dmitro, un militar în vârstă de 37 de ani dintr-o unitate de drone, care a refuzat să precizeze brigada din care face parte.

„Am văzut cum era armata noastră sub conducerea lui (fostului comandant-șef Valerii) Zalujnîi. După ce a fost înlocuit de (actualul comandant-șef) Oleksandr Sîrski, am început să simțim diferența în doar două-trei luni. Au revenit tacticile de tip «mașină de tocat carne», împreună cu vechea mentalitate sovietică”, a spus acesta.

Potrivit lui Dmitro, numirea lui Fedorov a reprezentat primul efort cu adevărat serios de a schimba această situație. „Toată lumea vedea reformele. Mulți au încercat să-i pună piedici, dar el reușea să le ducă mai departe. Rezultatele există”, a susținut el.

Un alt militar activ, Denîs, în vârstă de 42 de ani, care spune că luptă de aproape patru ani și jumătate, consideră că armata „are nevoie de reforme, nu de încă o schimbare de ministru”.

Printre realizările pe care le atribuie lui Fedorov se numără extinderea accesului la terminalele Starlink, îmbunătățirea comunicațiilor securizate de pe front, accentul mai mare pus pe achiziția de drone, pregătirile pentru reformarea centrelor teritoriale de recrutare și propunerile privind introducerea unor termene fixe pentru serviciul militar.

„În prezent, mulți civili cred că, odată ce intri în armată, viața ta civilă se termină pentru totdeauna, pentru că nimeni nu îți poate spune nici măcar oficial când se va încheia serviciul militar”, spune Denîs. „Această incertitudine este un obstacol uriaș.”

Mai mulți dintre cei intervievați au declarat că se tem că aceste reforme vor stagna sub conducerea lui Ihor Klimenko, ministrul de Interne și fost șef al Poliției Naționale a Ucrainei, pe care Zelenski l-a nominalizat pentru a-i succeda lui Fedorov la conducerea Ministerului Apărării.

„Nu am încredere în poliție”, spune Serhii, un veteran în vârstă de 43 de ani care protesta alături de militarii activi. „Armata are nevoie de reformă. De inovație.”

Oleksandr, în vârstă de 66 de ani, veteran al Batalionului 136 de Apărare Teritorială, spune că și-a îmbrăcat intenționat din nou uniforma militară pentru protest, deși nu mai este în serviciul activ.

„Cunosc mulți camarazi aflați pe front”, spune Oleksandr. „Îmi scriu înainte să intre în poziții și îmi spun că ar prefera să fie aici, la Kiev, protestând. Mulți dintre ei chiar au venit astăzi.”

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