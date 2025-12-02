Video Mii de bulgari au ieșit în stradă la Sofia pentru a contesta bugetul pe 2026 și adoptarea euro

Mii de oameni au protestat luni în capitala Bulgariei, Sofia, precum și în alte câteva orașe, manifestând împotriva proiectului de buget pentru 2026 – primul redactat în euro înainte ca statul membru al Uniunii Europene să adopte moneda unică la 1 ianuarie.

Unii protestatari s-au ciocnit cu polițiștii, care au încercuit sediile partidelor aflate la guvernare din Sofia, iar manifestanții au aruncat în forțele de ordine cu pietre, sticle și petarde, potrivit Reuters.

Pe 28 noiembrie, în urma unor proteste similare, guvernul minoritar condus de Rosen Zheliazkov a promis că va retransmite parlamentului proiectul de buget pe 2026, pentru a permite mai mult timp de consultări cu partidele din opoziție, sindicatele și organizațiile patronale. O comisie parlamentară adoptase deja proiectul la prima lectură pe 18 noiembrie.

Partidele de opoziție și alte organizații spun că protestează împotriva planurilor guvernului de a majora contribuțiile la asigurările sociale și taxele pe dividende pentru a finanța cheltuielile publice mai mari, dar și împotriva corupției de stat.

Aproximativ jumătate dintre bulgari se opun adoptării monedei euro, temându-se că aceasta va afecta suveranitatea țării și că retailerii vor profita de trecerea de la leva bulgărească la euro pentru a crește prețurile.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luna aceasta că inflația ar putea crește în momentul în care statul balcanic va intra în zona euro.