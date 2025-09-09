search
Mesajul transmis de Putin lui Trump privind Donbasul, făcut public de Zelenski: „Două-trei luni, maximum patru luni”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că omologul rus, Vladimir Putin, i-a transmis lui Donald Trump că intenționează să cucerească regiunea Donbas „două-trei luni, maximum patru luni”. Rusia a invadat pentru prima dată Donbas, care include regiunile Doneţk şi Luhansk, în 2014.

Volodimir Zelenski/FOTO: EPA-EFE
Volodimir Zelenski/FOTO: EPA-EFE

El (Putin) spune că în trei-patru luni, asta le-a spus americanilor, Casei Albe şi reprezentantului preşedintelui Trump, Witkoff, că va cuceri Donbasul în două-trei luni, maximum patru luni”, a declarat preşedintele Ucraine, scrie News.ro.

Este cea mai fortificată parte, cu cele mai capabile forţe”, a spus Zelenski, explicând de ce cedarea regiunii este un lucru care nu poate fi negociabil pentru Ucraina.

„Este ca o fortăreaţă... şi dacă ne retragem trupele şi el va avea tot Donbasul, cine poate garanta că nu va avansa 90 de kilometri mai departe spre Harkov, el a dorit întotdeauna Harkovul”, a explicat el.

De asemenea, președintele Ucrainei a declarat că îngrijorările au fost subliniate de un atac rus asupra civililor din regiunea Doneţk. În urma atacului, cel puțin 21 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite.

Calificând atacul drept „absolut brutal”, Zelenski a îndemnat comunitatea internaţională să intensifice presiunea asupra Rusiei.

„Lumea nu trebuie să rămână inactivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Este nevoie de acţiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să mai aducă moarte”, a spus el.

Declaraţiile lui Zelenski cu privire la Donbas vin în urma informaţiilor potrivit cărora Putin i-ar fi prezentat lui Trump un plan de pace în cadrul întâlnirii bilaterale pe care au avut-o în Alaska, la 15 august, în baza căruia Ucraina ar ceda teritoriul neocupat în schimbul angajamentului scris al Moscovei de a nu mai invada din nou ţara vecină.

Reacţionând la summitul prezidenţial, Zelenski a declarat că „este păcat” că Ucraina nu a fost invitată şi că „Trump i-a dat lui Putin ceea ce voia”. 

„El dorea foarte mult să se întâlnească cu preşedintele Trump, cu preşedintele Statelor Unite, şi cred că Putin a obţinut ce voia, ceea ce este păcat”, a spus Zelenski.

„Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu preşedintele Statelor Unite pentru a arăta tuturor imagini şi videoclipuri că el este acolo”, a adăugat el.

Europa

