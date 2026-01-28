Merz, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european”0
Premierul Ilie Bolojan și cancelarul german Friedrich Merz au discutat, miercuri, despre aderarea Republicii Moldova la UE, în cadrul întrevederii pe care au avut-o la Berlin.
Premierul român a afirmat, într-o conferință de presă comună cu Friedrich Merz, că „pentru România, Republica Moldova este o prioritate strategică”, iar „stabilitatea Chișinăului și parcursul său european contează pentru întreaga regiune”.
„Rolul Uniunii Europene este esențial, iar deschiderea cât mai curând a negocierilor de aderare ar fi un semnal important pentru cetățeni și pentru securitatea regională”, a spus Ilie Bolojan.
El a subliniat că „dacă s-ar deschide negocierile pentru aderare, ar fi cel mai mare câștig pentru Moldova” și i-a mulțumit lui Mertz pentru prezența la Chișinău, la mitingul din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2025.
La rândul său, Friedrich Merz a afirmat: „Vrem să păstrăm deschis drumul Moldovei către Europa. Pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european, nu îi putem dezamăgi”.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în timpul vizitei sale la Varșovia că, pentru țara sa, aderarea la UE reprezintă cea mai clară garanție de securitate.
„Estimăm că Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile noastre parlamentare din 2025 — prin manipulare informațională coordonată, atacuri cibernetice, finanțare ilicită a partidelor politice, acte de sabotaj, proteste plătite și tentative deliberate de a provoca violență pe străzile noastre. Această presiune nu a întors Moldova din drum. Dimpotrivă, ne-a consolidat direcția. Am accelerat reformele, am întărit instituțiile și ne-am aliniat mai profund la standardele Uniunii Europene. Raportul de Extindere al Comisiei Europene a recunoscut că, anul trecut, Moldova a înregistrat cele mai mari progrese dintre țările candidate. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cea mai clară garanție de securitate, democrație și libertate”, a spus lidera de la Chișinău.