Parlamentari germani de extremă dreapta merg în SUA la un eveniment organizat de republicani

Mai mulţi parlamentari din partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) merg din nou în SUA la gala anuală a Clubului Tinerilor Republicani din New York.

Liderul adjunct al partidului parlamentar al AfD şi purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă, Markus Frohnmaier, a declarat că va pleca din nou la Washington joi, scrie Agerpres.

Pe lângă Frohnmaier, cel puţin alţi opt parlamentari AfD intenţionează să participe sâmbătă, 13 decembrie, la gala anuală a Clubului Tinerilor Republicani din New York, un eveniment important de networking pentru republicani.

JD Vance, vicepreședintele lui Trump, şi fostul consilier al președintelui, Elon Musk, şeful Tesla, şi-au exprimat amândoi sprijinul pentru AfD în ultima campanie electorală federală din Germania.

În mai, atunci când Agenţia de informaţii interne a Germaniei (BfV) a clasificat AfD drept entitate extremistă care amenință democrația, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Germania „tocmai i-a acordat agenției sale de spionaj noi puteri pentru a supraveghea opoziția”, a scris Rubio pe contul său oficial de pe X al Departamentului de Stat.

„Asta nu e democrație - e tiranie deghizată.”

„Ceea ce este cu adevărat extremist nu este popularul AfD - care a ocupat locul doi în alegerile recente - ci mai degrabă politicile mortale de imigrare a frontierelor deschise ale sistemului, cărora AfD se opune”, a continuat el.

Rubio, care a fost numit recent consilier interimar pentru securitate națională, a declarat că aliatul SUA „ar trebui să schimbe cursul”.

Într-un răspuns direct pe X, mai mult de trei ore mai târziu, Ministerul German de Externe i-a dat replica.

„Aceasta este democrația. Această decizie este rezultatul unei investigații amănunțite și independente pentru a proteja Constituția noastră și statul de drept. Instanțele independente vor avea ultimul cuvânt”.

Mișcarea MAGA a lui Trump şi AfD sunt apropiate în probleme ca migrația şi politica socială şi amândouă afirmă că luptă împotriva a ceea ce consideră a fi dominația opiniei de stânga în democrațiile occidentale.