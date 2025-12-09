search
Marți, 9 Decembrie 2025
Parlamentari germani de extremă dreapta merg în SUA la un eveniment organizat de republicani

Publicat:

Mai mulţi parlamentari din partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) merg din nou în SUA la gala anuală a Clubului Tinerilor Republicani din New York. 

AfD/FOTO: EPA-EFE
AfD/FOTO: EPA-EFE

Liderul adjunct al partidului parlamentar al AfD şi purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă, Markus Frohnmaier, a declarat că va pleca din nou la Washington joi, scrie Agerpres.

Pe lângă Frohnmaier, cel puţin alţi opt parlamentari AfD intenţionează să participe sâmbătă, 13 decembrie, la gala anuală a Clubului Tinerilor Republicani din New York, un eveniment important de networking pentru republicani.

JD Vance, vicepreședintele lui Trump, şi fostul consilier al președintelui, Elon Musk, şeful Tesla, şi-au exprimat amândoi sprijinul pentru AfD în ultima campanie electorală federală din Germania.

În mai, atunci când Agenţia de informaţii interne a Germaniei (BfV) a clasificat AfD drept entitate extremistă care amenință democrația, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Germania „tocmai i-a acordat agenției sale de spionaj noi puteri pentru a supraveghea opoziția”, a scris Rubio pe contul său oficial de pe X al Departamentului de Stat. 

„Asta nu e democrație - e tiranie deghizată.”

„Ceea ce este cu adevărat extremist nu este popularul AfD - care a ocupat locul doi în alegerile recente - ci mai degrabă politicile mortale de imigrare a frontierelor deschise ale sistemului, cărora AfD se opune”, a continuat el.

Rubio, care a fost numit recent consilier interimar pentru securitate națională, a declarat că aliatul SUA „ar trebui să schimbe cursul”.

Într-un răspuns direct pe X, mai mult de trei ore mai târziu, Ministerul German de Externe i-a dat replica.

„Aceasta este democrația. Această decizie este rezultatul unei investigații amănunțite și independente pentru a proteja Constituția noastră și statul de drept. Instanțele independente vor avea ultimul cuvânt”.

Mișcarea MAGA a lui Trump şi AfD sunt apropiate în probleme ca migrația şi politica socială şi amândouă afirmă că luptă împotriva a ceea ce consideră a fi dominația opiniei de stânga în democrațiile occidentale.

Europa

