Marşul absurd de 45 de zile în centrul apărării NATO. Cum să-l reduci la cinci sau chiar trei zile

De aproape un deceniu, Uniunea Europeană amână modernizarea rutelor logistice necesare pentru deplasarea rapidă a tehnicii militare NATO. Din cauza obstacolelor administrative şi a infrastructurii precare, ar fi nevoie de aproximativ 45 de zile pentru ca forţele alianţei să ajungă de la vest la est – un interval considerat mult prea lung în scenariul unui atac al Federaţiei Ruse, notează Financial Times.

Obiectivul NATO este reducerea acestui timp de aproape nouă ori, însă progresul rămâne limitat. Problemele logistice au provocat incidente notabile: în timpul unor exerciţii, vehicule blindate americane Bradley au căzut de pe platforme feroviare, episod relatat de FT şi observat direct de generalul american Ben Hodges. Pierderile de timp, echipamente şi fonduri au avut loc înainte ca trupele să intre măcar în luptă.

Dificultăţile persistă şi după zece ani. Atunci când Franţa a transferat tancuri către Ucraina, acestea ar fi trebuit să traverseze rapid Germania; în schimb, au fost expediate prin Marea Mediterană şi România. Potrivit FT, statele europene sunt îndemnate nu doar să îşi sporească producţia de armament, ci şi să accelereze o logistică descrisă drept lentă şi fragmentată.

Obstacole de infrastructură şi birocraţie

Raportul european citat de publicaţie enumeră o serie de probleme întâlnite în timpul transferului de trupe şi echipamente din vestul spre estul continentului. Printre ele:

Infrastructură deficitară: poduri deteriorate, diferenţe de ecartament feroviar (în statele baltice, Polonia şi Portugalia), tuneluri înguste, poduri cu limite de greutate reduse.

Birocraţie complicată: proceduri vamale greoaie, formalităţi complexe pentru şoferi, lipsa unor standarde comune pentru transportul tehnicii militare.

Starea drumurilor: autostrăzi şi şosele în stare precară în unele ţări, cu accent pe Germania, unde problemele de infrastructură îngreunează deplasarea echipamentelor grele.

În eventualitatea unui atac asupra unui stat membru NATO, alianţa ar trebui să mobilizeze rapid aproximativ 200.000 de militari, 1.500 de tancuri şi 2.500 de vehicule suplimentare, venite din SUA, Canada şi Marea Britanie, şi transportate prin Europa continentală. „Scopul este reducerea acestui interval la cinci zile, sau chiar trei”, au declarat oficiali europeni pentru FT.

Planurile Europei pentru îmbunătăţirea mobilităţii militare

Statele europene au identificat 2.800 de „puncte critice” în infrastructura de transport, dintre care circa 500 urmează să fie reparate cu prioritate. Sunt prevăzute fonduri dedicate logisticii, modernizarea liniilor feroviare din statele baltice prin proiectul Rail Baltica, crearea unui „Schengen militar” şi implicarea sectorului privat în transportul echipamentelor.

FT subliniază, de asemenea, că europenii trebuie să conştientizeze nivelul ameninţării din partea Rusiei şi să nu interpreteze măsurile de pregătire drept alarmism inutil. „Trebuie să ne gândim la ceea ce pare de neconceput. Vorbim despre descurajare – iar descurajarea funcţionează doar atunci când eşti credibil. Suntem credibili doar dacă avem planuri şi suntem pregătiţi”, spun comandanții NATO.

În noiembrie, Ministerul german al Apărării a avertizat că Rusia ar avea capacitatea de a lansa oricând un atac limitat împotriva unui stat membru NATO, iar decizia ar depinde de determinarea Occidentului. Iar în octombrie, analiştii Institutului pentru Studiul Războiului evaluaseră deja stadiul pregătirilor ruse pentru o posibilă confruntare cu alianţa.