search
Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Marea Britanie și Franța, îndemnate să conducă noua forță de apărare europeană de un fost șef al NATO. Ucraina ar trebui să fie parte a noii arhitecturi de securitate

0
0
Publicat:

Marea Britanie și Franța ar trebui să preia conducerea unei „Coaliții de voință”, care să își asume responsabilitatea apărării Europei fără sprijinul Statelor Unite, a declarat un fost secretar general al NATO.

Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO:FOTO:EPA/EFE

Anders Fogh Rasmussen, care a condus Alianța Nord-Atlantică între 2009 și 2014, susține că Europa are nevoie de o nouă arhitectură de securitate, în contextul în care Donald Trump a ridicat semne de întrebare privind angajamentul american față de NATO.

„Europa trebuie să-și întărească propriul pilon de securitate”

Rasmussen propune extinderea actualei „Coaliții de voință” – creată pentru a sprijini Ucraina în eventualitatea unui armistițiu – astfel încât aceasta să preia un rol mai amplu în apărarea convențională a Europei.

„Consider în continuare NATO piatra de temelie a securității euro-atlantice”, a declarat el pentru The Telegraph.

„Dar, după ce președintele Trump a ridicat îndoieli privind Articolul 5 și întregul angajament al SUA, trebuie să întărim pilonul european al NATO.”

Ucraina, parte a noii arhitecturi de securitate

Coaliția de 35 de state, inclusiv Ucraina, pregătește o posibilă desfășurare post-conflict pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

Însă, în viziunea lui Rasmussen, rolul acesteia ar putea fi extins la nivel continental. „Ucraina va fi, de fapt, un atu în această Coaliție de voință ”, a spus el, argumentând că armata Kievului ar fi un „activ strategic” și un scut necesar împotriva unei Rusii agresive.

„Indiferent de rezultatul viitoarelor negocieri de pace, Rusia va rămâne o putere agresivă la granițele Europei. De aceea avem nevoie de Ucraina ca bastion împotriva acestei amenințări.”

Fostul oficial consideră că includerea Ucrainei într-o nouă arhitectură de securitate europeană ar consolida, paradoxal, chiar NATO.

Franța și Marea Britanie, în prim-plan

Potrivit lui Rasmussen, această structură extinsă ar trebui condusă de cele două puteri nucleare europene – Franța și Marea Britanie.

În prezent, sediul coaliției se află la Paris, urmând să fie mutat la Londra după primul an de funcționare.

Fostul premier danez a respins ideea unei apărări colective gestionate exclusiv de Uniunea Europeană, descriind propunerile oficialilor de la Bruxelles drept „vagi”. El a subliniat că state membre ale UE, precum Austria sau Irlanda, sunt neutre din punct de vedere militar, în timp ce aliați-cheie din NATO, precum Marea Britanie, Norvegia și Turcia, nu fac parte din blocul comunitar.

Tensiuni transatlantice și slăbirea încrederii în NATO

Discuțiile privind securitatea europeană s-au intensificat după criticile dure ale lui Donald Trump la adresa aliaților NATO, pe care i-a acuzat că nu îl susțin suficient în politica sa externă.

Într-un interviu recent, președintele american a descris NATO drept un „tigru de hârtie” și a sugerat că retragerea din alianță este „aproape definitivă”.

Declarațiile au alimentat îndoieli privind sprijinul militar american în cazul activării Articolului 5 – clauza de apărare colectivă a NATO.

UE, considerată insuficient pregătită militar

În acest context, unele state membre ale Uniunii Europene au discutat despre propriul mecanism de apărare mutuală, prevăzut de Articolul 42.7 din Tratatul de la Lisabona.

Rasmussen respinge însă ideea ca fiind insuficientă.

„Uniunea Europeană, ca structură, nu are capacitățile militare necesare pentru a implementa efectiv acest articol”, a afirmat el.

El a criticat și propunerile privind un consiliu european de securitate, pe care le-a calificat drept „vagi” și lipsite de substanță.

„Este vorba despre apărarea dură a Europei. Avem nevoie de state capabile și dispuse să acționeze.”

O coaliție, nu un înlocuitor pentru NATO

Fostul secretar general NATO insistă că noua structură nu ar trebui să înlocuiască Alianța, ci să funcționeze în paralel cu aceasta.

Statele Unite ar urma să își păstreze rolul central în cadrul NATO, inclusiv prin menținerea umbrelei nucleare.

„Chiar dacă această Coaliție de voință va prelua tot mai mult din apărarea convențională a Europei, umbrela nucleară americană rămâne esențială”, a spus Rasmussen.

„Iar comandantul suprem aliat al NATO ar trebui, în continuare, să fie un american,” consideră Rasmunssen.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
digi24.ro
image
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
stirileprotv.ro
image
Filmul atacului. Gândul a analizat imaginile secvență cu secvență. Cum a ajuns Donald Trump ultimul evacuat în timpul atacului. Pe cine a scos din sală Secret Service prima dată
gandul.ro
image
Litoral 2026: diguri noi, nisip dur și șantiere: Cum arată acum stațiunea 2 Mai
mediafax.ro
image
Secretul din familia lui Hagi. Gică a fost, de fapt, al doilea băiat
fanatik.ro
image
Profesorii rămân fără gradație de merit, după noua lege a salarizării. Cu ce va fi înlocuită
libertatea.ro
image
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
A stat chiar în fața lui Trump când a început atactul armat și a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am savurat fiecare moment”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Temperaturi de vară, dar şi alerte de vânt puternic. Unde se înregistrează astăzi 26°C
observatornews.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
cancan.ro
image
Casa de Pensii a anunțat un pensionar că îi micșorează pensia. Care este motivul incredibil? Nu e singurul caz
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Ce membri ai familiei trebuie întreținuți, conform legii. Procentul din venituri pe care trebuie să îl dai în 2026
playtech.ro
image
“Florin Tănase e la final de contract!” FCSB, anunț oficial! Ce transferuri pregătesc Gigi Becali și Meme Stoica: “Avem două ținte!”
fanatik.ro
image
Venitul noului procuror-șef DNA: 9.000 de euro brut pe lună. Mii de lei din sporuri peste indemnizația de bază. Salariile conducerii anticorupție
ziare.com
image
10 milioane de euro! Neluțu Varga i-a convins chiar la CFR - U Cluj 1-0
digisport.ro
image
DOCUMENT | Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
stiripesurse.ro
image
Nu mai avem „staruri politice” de la Băsescu încoace. De ce nu mai are România lideri de anvergură ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!
romaniatv.net
image
Ploi și vânt puternic în minivacanța de 1 mai. Avertismentul meteorologilor
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Fiica lui Radu Cristescu, prinsă în haosul împușcăturilor de la cina corespondenților de la Casa Albă. Ce căuta Tamila Cristescu la evenimentul lui Donald Trump
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă
click.ro
image
Ce nu „suportă” Dani Oțil la soție: „Ai zis că ai fost model la Milano”
click.ro
image
Dan Alexa, lovitură de teatru pentru Andreea Popescu! A apărut cu femeia care i-a recucerit inima
click.ro
Atentat la viața lui Donald Trump în același loc cu Ronald Reagan Profimedia, Getty Images jpg
Un nou atentat la viața lui Donald Trump! A fost atacat în același loc unde Ronald Reagan a fost împușcat în 1981
okmagazine.ro
Prințesa Kate în outfit bleumarin Sarah Burton pentru Alexander McQueen la Ziua ANZAC GettyImages 2273055395 jpg
Singură și sigură pe ea! Prințesa Kate a oferit o imagine impecabilă de viitoare regină a Marii Britanii
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

OK! Magazine

image
Singură și sigură pe ea! Prințesa Kate a oferit o imagine impecabilă de viitoare regină a Marii Britanii

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă