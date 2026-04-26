Marea Britanie și Franța, îndemnate să conducă noua forță de apărare europeană de un fost șef al NATO. Ucraina ar trebui să fie parte a noii arhitecturi de securitate

Marea Britanie și Franța ar trebui să preia conducerea unei „Coaliții de voință”, care să își asume responsabilitatea apărării Europei fără sprijinul Statelor Unite, a declarat un fost secretar general al NATO.

Anders Fogh Rasmussen, care a condus Alianța Nord-Atlantică între 2009 și 2014, susține că Europa are nevoie de o nouă arhitectură de securitate, în contextul în care Donald Trump a ridicat semne de întrebare privind angajamentul american față de NATO.

„Europa trebuie să-și întărească propriul pilon de securitate”

Rasmussen propune extinderea actualei „Coaliții de voință” – creată pentru a sprijini Ucraina în eventualitatea unui armistițiu – astfel încât aceasta să preia un rol mai amplu în apărarea convențională a Europei.

„Consider în continuare NATO piatra de temelie a securității euro-atlantice”, a declarat el pentru The Telegraph.

„Dar, după ce președintele Trump a ridicat îndoieli privind Articolul 5 și întregul angajament al SUA, trebuie să întărim pilonul european al NATO.”

Ucraina, parte a noii arhitecturi de securitate

Coaliția de 35 de state, inclusiv Ucraina, pregătește o posibilă desfășurare post-conflict pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

Însă, în viziunea lui Rasmussen, rolul acesteia ar putea fi extins la nivel continental. „Ucraina va fi, de fapt, un atu în această Coaliție de voință ”, a spus el, argumentând că armata Kievului ar fi un „activ strategic” și un scut necesar împotriva unei Rusii agresive.

„Indiferent de rezultatul viitoarelor negocieri de pace, Rusia va rămâne o putere agresivă la granițele Europei. De aceea avem nevoie de Ucraina ca bastion împotriva acestei amenințări.”

Fostul oficial consideră că includerea Ucrainei într-o nouă arhitectură de securitate europeană ar consolida, paradoxal, chiar NATO.

Franța și Marea Britanie, în prim-plan

Potrivit lui Rasmussen, această structură extinsă ar trebui condusă de cele două puteri nucleare europene – Franța și Marea Britanie.

În prezent, sediul coaliției se află la Paris, urmând să fie mutat la Londra după primul an de funcționare.

Fostul premier danez a respins ideea unei apărări colective gestionate exclusiv de Uniunea Europeană, descriind propunerile oficialilor de la Bruxelles drept „vagi”. El a subliniat că state membre ale UE, precum Austria sau Irlanda, sunt neutre din punct de vedere militar, în timp ce aliați-cheie din NATO, precum Marea Britanie, Norvegia și Turcia, nu fac parte din blocul comunitar.

Tensiuni transatlantice și slăbirea încrederii în NATO

Discuțiile privind securitatea europeană s-au intensificat după criticile dure ale lui Donald Trump la adresa aliaților NATO, pe care i-a acuzat că nu îl susțin suficient în politica sa externă.

Într-un interviu recent, președintele american a descris NATO drept un „tigru de hârtie” și a sugerat că retragerea din alianță este „aproape definitivă”.

Declarațiile au alimentat îndoieli privind sprijinul militar american în cazul activării Articolului 5 – clauza de apărare colectivă a NATO.

UE, considerată insuficient pregătită militar

În acest context, unele state membre ale Uniunii Europene au discutat despre propriul mecanism de apărare mutuală, prevăzut de Articolul 42.7 din Tratatul de la Lisabona.

Rasmussen respinge însă ideea ca fiind insuficientă.

„Uniunea Europeană, ca structură, nu are capacitățile militare necesare pentru a implementa efectiv acest articol”, a afirmat el.

El a criticat și propunerile privind un consiliu european de securitate, pe care le-a calificat drept „vagi” și lipsite de substanță.

„Este vorba despre apărarea dură a Europei. Avem nevoie de state capabile și dispuse să acționeze.”

O coaliție, nu un înlocuitor pentru NATO

Fostul secretar general NATO insistă că noua structură nu ar trebui să înlocuiască Alianța, ci să funcționeze în paralel cu aceasta.

Statele Unite ar urma să își păstreze rolul central în cadrul NATO, inclusiv prin menținerea umbrelei nucleare.

„Chiar dacă această Coaliție de voință va prelua tot mai mult din apărarea convențională a Europei, umbrela nucleară americană rămâne esențială”, a spus Rasmussen.

„Iar comandantul suprem aliat al NATO ar trebui, în continuare, să fie un american,” consideră Rasmunssen.