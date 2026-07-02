search
Joi, 2 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Marea Britanie își schimbă strategia militară: dronele și sistemele autonome vor avea un rol central în armata britanică

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Guvernul britanic a prezentat noul Plan de Investiții pentru Apărare (Defence Investment Plan – DIP), un document strategic care redefinește modul în care vor fi dezvoltate forțele armate în următorul deceniu. Planul pune accent pe tehnologiile autonome, inteligența artificială pe fondul lecțiilor desprinse din conflictul din Ucraina.

Soldați britanici/FOTO:Pixabay
Soldați britanici/FOTO:Pixabay

Executivul de la Londra intenționează să aloce încă 15 miliarde de lire sterline pentru apărare în următorii patru ani, astfel încât cheltuielile militare să ajungă la 2,68% din PIB până în 2030. În paralel, investițiile destinate securității în sens larg ar urma să crească până la 4,2% din PIB.

Dronele și sistemele autonome devin o prioritate

Planul prevede investiții de aproximativ 5 miliarde de lire sterline în dezvoltarea și achiziția de drone și sisteme fără pilot pentru operațiuni terestre, navale și aeriene.

Marina Regală britanică urmează să fie transformată într-o structură hibridă, care va combina navele clasice cu platforme autonome. Proiectele includ barje purtătoare de rachete fără echipaj (Type 91), submarine autonome (Type 93) și sisteme submarine destinate protejării infrastructurii critice de pe fundul mării.

Pentru dezvoltarea acestor capabilități sunt prevăzute investiții de aproximativ 230 de milioane de lire sterline.

Nave de război și submarine

Noile nave de luptă vor avea și rolul de platforme de comandă pentru flote de vehicule maritime și submarine fără echipaj.

În paralel, Regatul Unit își extinde cooperarea cu Statele Unite și Australia în cadrul parteneriatului AUKUS, care prevede construirea a până la 12 submarine nucleare de atac.

Totodată, Londra va investi aproximativ 1,3 miliarde de lire sterline în modernizarea capacităților de detectare și neutralizare a minelor marine, pe fondul preocupărilor privind securitatea rutelor maritime internaționale.

Tancuri și vehicule terestre

Programul pentru vehiculul blindat Ajax, afectat în ultimii ani de numeroase întârzieri și probleme tehnice, va continua să fie finanțat. Guvernul a anunțat încă un miliard de lire sterline pentru finalizarea proiectului.

Planul include și investiții de 150 de milioane de lire în vehicule terestre autonome, precum și 210 milioane pentru dezvoltarea dronelor de atac și a munițiilor cu rază lungă de acțiune.

În același timp, vor continua programele pentru tancul Challenger 3 și pentru transportorul blindat Boxer, care vor beneficia de finanțări suplimentare de aproximativ 3,2 miliarde de lire sterline.

Programul nuclear rămâne o componentă-cheie

Cea mai mare parte a investițiilor va fi direcționată către forța de descurajare nucleară a Regatului Unit.

Guvernul estimează cheltuieli de aproximativ 63,6 miliarde de lire sterline pentru dezvoltarea infrastructurii nucleare, modernizarea focoaselor, construcția de submarine și producția de combustibil nuclear.

Mișcare fără precedent: armata britanică poate opri și confisca navele flotei fantomă a Rusiei în Canalul Mânecii, lovind transporturile de petrol

Potrivit documentului, programul va susține activitatea a aproximativ 6.000 de companii britanice și peste 65.000 de locuri de muncă până în 2035.

Consolidarea apărării aeriene

Planul prevede extinderea sistemelor de apărare antiaeriană și antirachetă, inclusiv prin dublarea numărului de sisteme Sky Sabre.

Avioanele Typhoon și F-35 vor continua să reprezinte principalul element al apărării spațiului aerian britanic.

În plus, aproximativ 750 de milioane de lire vor fi investite în tehnologii destinate combaterii dronelor, inclusiv în programele Sky Hammer și Rapid Sentry.

Noi investiții în armament

Documentul alocă aproape 190 de milioane de lire pentru dezvoltarea rachetelor balistice cu rază scurtă de acțiune și încă 400 de milioane pentru programe destinate creșterii puterii de foc a forțelor terestre.

Bugetul destinat forțelor speciale va crește cu 12%, însă autoritățile nu au făcut publice detalii privind echipamentele care vor fi achiziționate.

Avioanele de generația a șasea

Regatul Unit își menține participarea la programul GCAP, dezvoltat împreună cu Japonia și Italia, pentru realizarea unui avion de luptă de generația a șasea.

Proiectul este estimat la aproximativ 8 miliarde de lire sterline și va continua în pofida speculațiilor privind o eventuală reducere a implicării britanice din cauza costurilor ridicate.

În același timp, elicopterele Apache vor opera în viitor alături de roiuri de drone armate, capabile să execute misiuni coordonate.

Investițiile în locuințele militarilor, amânate

Planul prevede și modernizarea fondului locativ destinat personalului militar, însă lucrările vor începe abia în perioada 2030–2035.

Aproximativ 14.000 de locuințe vor fi renovate în cadrul programului, inclusiv spațiile destinate militarilor necăsătoriți.

În schimb, guvernul va investi 470 de milioane de lire sterline în consolidarea securității bazelor militare, după o serie de incidente de securitate produse în ultimii ani, inclusiv la baza aeriană RAF Brize Norton.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță când s-ar putea ieftini carburanții: „Prețurile ar putea reveni la nivelul dinaintea lunii martie”
stirileprotv.ro
image
Detalii revoltătoare ies la iveală în scandalul azilelor groazei din Bihor. Viorel Pașca a lăsat un cadavru pe treptele unei primării, în semn de „protest”
gandul.ro
image
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
mediafax.ro
image
Fotbalist din Palestina, ucis de Israel în Fâșia Gaza! Abia se căsătorise și urma să aibă un copil
fanatik.ro
image
Ce fac românii în vacanță în 2026 i-a surprins până și pe specialiști. Ce caută acum turiștii în vacanță
libertatea.ro
image
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
digi24.ro
image
Comenzile pentru noul model Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul e cam piperat
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: UEFA i-a exclus din cupele europene, pentru trucare de meciuri!
digisport.ro
image
CFR Călători introduce trenuri suplimentare pe ruta Constanța-Mangalia în perioada festivalului „Beach, Please!”. Care este programul
click.ro
image
Ucraina refuză blindatele donate de o țară UE. Au costat o avere, dar au grave probleme tehnice: „Acum, în sfârșit, pot fi casate"
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Adolescenţi loviţi mortal de tren în Mediaş, după ce s-au ferit de altă locomotivă
observatornews.ro
image
Prezentatoare TV, diagnosticată cu cancer! A făcut anunțul în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Țările din Europa unde merită să te muți în 2026. Clasamentul locurilor cu cele mai multe oportunități și salarii bune
playtech.ro
image
Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe, Thierry Henry are alt favorit: ”Un monstru, vine de pe altă planetă”
fanatik.ro
image
Vânzările de locuințe intră în raportările ANAF din iulie 2026. Ce declară notarii și când trebuie să depună proprietarul formular separat
ziare.com
image
Lucas Trejo a fost sedat, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
digisport.ro
image
Proiectul pentru scoaterea ursului brun de pe lista animalelor strict protejate merge mai departe. 12 state UE se alătură României. „Am început cu dreptul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Ileana Badiu mai în formă ca niciodată după operație! Vedeta a trecut peste toate greutățile și a început să le care FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Comenzile pentru noul model Dacia Sandero Stepway au fost deschise » Care este prețul de pornire
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 3 iulie. Săgetătorii au planuri mari la locul de muncă, iar Leii au probleme de sănătate
click.ro
image
Italienii renunță la aragaz în timpul caniculei. Ce preparate aleg în locul mâncărurilor gătite
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria Alexandru Macedonski, în curs de reabilitare (© Facebook / Cosmin Vasile)
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski, transformată în muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alex Ciucu i-a făcut avansuri Ioanei Ginghină? Replica designerului: „Îi respect familia, era deja căsătorită!” Ce admiră la actriță?
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”

OK! Magazine

image
Nesigur și temător? Regele Charles și-a chemat fiul și frații la palat, înainte de confruntarea cu Harry. Marea absentă de la cina secretă

Click! Pentru femei

image
Nunta lui Taylor Swift va dura 10 ore! Ce alte detalii despre marele eveniment au fost făcute publice

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza