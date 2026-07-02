Marea Britanie își schimbă strategia militară: dronele și sistemele autonome vor avea un rol central în armata britanică

Guvernul britanic a prezentat noul Plan de Investiții pentru Apărare (Defence Investment Plan – DIP), un document strategic care redefinește modul în care vor fi dezvoltate forțele armate în următorul deceniu. Planul pune accent pe tehnologiile autonome, inteligența artificială pe fondul lecțiilor desprinse din conflictul din Ucraina.

Executivul de la Londra intenționează să aloce încă 15 miliarde de lire sterline pentru apărare în următorii patru ani, astfel încât cheltuielile militare să ajungă la 2,68% din PIB până în 2030. În paralel, investițiile destinate securității în sens larg ar urma să crească până la 4,2% din PIB.

Dronele și sistemele autonome devin o prioritate

Planul prevede investiții de aproximativ 5 miliarde de lire sterline în dezvoltarea și achiziția de drone și sisteme fără pilot pentru operațiuni terestre, navale și aeriene.

Marina Regală britanică urmează să fie transformată într-o structură hibridă, care va combina navele clasice cu platforme autonome. Proiectele includ barje purtătoare de rachete fără echipaj (Type 91), submarine autonome (Type 93) și sisteme submarine destinate protejării infrastructurii critice de pe fundul mării.

Pentru dezvoltarea acestor capabilități sunt prevăzute investiții de aproximativ 230 de milioane de lire sterline.

Nave de război și submarine

Noile nave de luptă vor avea și rolul de platforme de comandă pentru flote de vehicule maritime și submarine fără echipaj.

În paralel, Regatul Unit își extinde cooperarea cu Statele Unite și Australia în cadrul parteneriatului AUKUS, care prevede construirea a până la 12 submarine nucleare de atac.

Totodată, Londra va investi aproximativ 1,3 miliarde de lire sterline în modernizarea capacităților de detectare și neutralizare a minelor marine, pe fondul preocupărilor privind securitatea rutelor maritime internaționale.

Tancuri și vehicule terestre

Programul pentru vehiculul blindat Ajax, afectat în ultimii ani de numeroase întârzieri și probleme tehnice, va continua să fie finanțat. Guvernul a anunțat încă un miliard de lire sterline pentru finalizarea proiectului.

Planul include și investiții de 150 de milioane de lire în vehicule terestre autonome, precum și 210 milioane pentru dezvoltarea dronelor de atac și a munițiilor cu rază lungă de acțiune.

În același timp, vor continua programele pentru tancul Challenger 3 și pentru transportorul blindat Boxer, care vor beneficia de finanțări suplimentare de aproximativ 3,2 miliarde de lire sterline.

Programul nuclear rămâne o componentă-cheie

Cea mai mare parte a investițiilor va fi direcționată către forța de descurajare nucleară a Regatului Unit.

Guvernul estimează cheltuieli de aproximativ 63,6 miliarde de lire sterline pentru dezvoltarea infrastructurii nucleare, modernizarea focoaselor, construcția de submarine și producția de combustibil nuclear.

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Potrivit documentului, programul va susține activitatea a aproximativ 6.000 de companii britanice și peste 65.000 de locuri de muncă până în 2035.

Consolidarea apărării aeriene

Planul prevede extinderea sistemelor de apărare antiaeriană și antirachetă, inclusiv prin dublarea numărului de sisteme Sky Sabre.

Avioanele Typhoon și F-35 vor continua să reprezinte principalul element al apărării spațiului aerian britanic.

În plus, aproximativ 750 de milioane de lire vor fi investite în tehnologii destinate combaterii dronelor, inclusiv în programele Sky Hammer și Rapid Sentry.

Noi investiții în armament

Documentul alocă aproape 190 de milioane de lire pentru dezvoltarea rachetelor balistice cu rază scurtă de acțiune și încă 400 de milioane pentru programe destinate creșterii puterii de foc a forțelor terestre.

Bugetul destinat forțelor speciale va crește cu 12%, însă autoritățile nu au făcut publice detalii privind echipamentele care vor fi achiziționate.

Avioanele de generația a șasea

Regatul Unit își menține participarea la programul GCAP, dezvoltat împreună cu Japonia și Italia, pentru realizarea unui avion de luptă de generația a șasea.

Proiectul este estimat la aproximativ 8 miliarde de lire sterline și va continua în pofida speculațiilor privind o eventuală reducere a implicării britanice din cauza costurilor ridicate.

În același timp, elicopterele Apache vor opera în viitor alături de roiuri de drone armate, capabile să execute misiuni coordonate.

Investițiile în locuințele militarilor, amânate

Planul prevede și modernizarea fondului locativ destinat personalului militar, însă lucrările vor începe abia în perioada 2030–2035.

Aproximativ 14.000 de locuințe vor fi renovate în cadrul programului, inclusiv spațiile destinate militarilor necăsătoriți.

În schimb, guvernul va investi 470 de milioane de lire sterline în consolidarea securității bazelor militare, după o serie de incidente de securitate produse în ultimii ani, inclusiv la baza aeriană RAF Brize Norton.