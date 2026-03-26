Marea Britanie își întărește măsurile împotriva „flotei fantomă” a Rusiei. Navele sancționate pot fi confiscate

Armata britanică va avea autoritatea de a intercepta și confisca navele sancționate care aparțin așa-numitei „flotă fantomă” a Rusiei, dacă acestea pătrund în apele teritoriale ale Regatului Unit.

Conform unui comunicat oficial, forțele armate și agențiile de aplicare a legii vor putea interveni asupra navelor sancționate care tranzitează apele britanice, inclusiv în Canalul Mânecii. Anunțul a fost făcut miercuri de Downing Street, potrivit Le Figaro. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Londra încearcă să limiteze capacitatea Rusiei de a ocoli sancțiunile internaționale impuse după invazia Ucrainei din 2022.

Autoritățile britanice au sancționat până acum 544 de nave suspectate că fac parte din această „flotă fantomă”, alcătuită în principal din petroliere vechi, utilizate pentru transportul petrolului rusesc în afara circuitelor reglementate.

„Regatul Unit va strânge lațul din jurul flotei, închizându-și apele, inclusiv Canalul Mânecii, pentru navele sancționate. Operatorii vor fi forțați să devieze pe rute mai lungi și mai scumpe sau riscă să fie opriți de forțele britanice”, se arată în comunicat.

Fiecare intervenție va necesita aprobarea guvernului, iar premierul britanic Keir Starmer urmează să discute acest subiect joi, la Helsinki, în cadrul summitului Forței Expediționare Comune, o alianță militară formată din zece state nord-europene.

Decizia Londrei vine într-un context internațional complicat, după ce Statele Unite au anunțat relaxarea temporară a unor restricții privind petrolul rusesc, în încercarea de a tempera creșterea prețurilor pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Vladimir Putin își freacă mâinile (…) pentru că el crede că creșterea prețurilor petrolului îi va permite să-și umple buzunarele. De aceea luăm măsuri și mai dure împotriva flotei sale fantomă”, a declarat Keir Starmer.

Potrivit autorităților britanice, aproximativ 75% din exporturile de țiței ale Rusiei sunt transportate de această flotă învechită. În ianuarie, Londra a colaborat cu Washingtonul într-o operațiune de confiscare a unui petrolier cu legături rusești în Atlanticul de Nord.

În paralel, mai multe state europene, printre care Franța, Belgia și Finlanda, au început la rândul lor să intercepteze nave suspectate că eludează sancțiunile.

Oficialii britanici avertizează că, în urma acestor intervenții, pot fi declanșate proceduri penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajelor navelor, pentru încălcarea legislației privind sancțiunile internaționale.