Marea Britanie, amenințată de o eventuală divizare. Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, front comun pentru independență

Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se vor întâlni pe 14 septembrie, la Cardiff, pentru a semna o declarație comună privind dreptul la autodeterminare și organizarea unor referendumuri privind independența, scrie The Telegraph.

Westminster, zona guvernamentală de lângă Palatul Buckingham/ FOTO:EPA/EFE

La întâlnire vor participa prim-ministrul Scoției, John Swinney, prim-ministrul Țării Galilor, Rhun ap Iorwerth, și prim-ministra Irlandei de Nord, Michelle O'Neill. Alături de aceștia se va afla și președinta Sinn Féin, Mary Lou McDonald.

Participanții intenționează să discute despre dreptul propriilor țări de a decide, în mod independent, viitorul lor constituțional. Printre temele întâlnirii se numără, de asemenea, economia, energia, relațiile cu Europa și cooperarea internațională.

John Swinney a declarat că situația politică actuală arată o creștere a sprijinului pentru independență.

„Pentru prima dată în istorie, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord sunt conduse de prim-miniștri care susțin independența”, a spus el.

Potrivit acestuia, Londra ar trebui să se pregătească pentru un posibil viitor de după Regatul Unit. Swinney a mai afirmat că premierul Andy Burnham ar putea rămâne în istorie drept ultimul prim-ministru al Marii Britanii.

Întâlnirea are loc pe fondul unui diferend între Swinney și guvernul britanic, legat de un nou referendum privind independența Scoției. Burnham a declarat că, în prezent, nu ia în calcul organizarea unui astfel de vot, considerând că nu există un consens social suficient în acest sens.

În același timp, Rhun ap Iorwerth a respins ideea că întâlnirea ar avea drept scop dizolvarea directă a Regatului Unit. El a precizat că obiectivul său este consolidarea poziției Țării Galilor, iar problema independenței trebuie decisă prin voința locuitorilor galezi.

Semnarea declarației comune reprezintă o încercare a celor trei regiuni de a-și armoniza poziția privind viitorul lor constituțional.