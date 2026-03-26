Marco Rubio: Rusia se concentrează pe războiul cu Ucraina, nu pe susținerea Iranului în conflictul cu SUA și Israel

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat joi că Rusia prioritizează războiul său din Ucraina în detrimentul sprijinului acordat Iran în conflictul pornit împotriva acestei țări de Statele Unite și Israel, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Întrebat despre implicarea Moscovei în sprijinirea Teheranului, Rubio a răspuns în timp ce pleca de la Washington spre Franța, unde va participa la întâlniri cu omologii săi din țările G7, discuțiile urmând să includă și războaiele din Ucraina și Iran.

Joi, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că furnizează Iranului informații utilizate „pentru a ucide americani”, subliniind necesitatea ca Washingtonul să exercite mai multă presiune asupra Moscovei.

„Constatăm că Rusia ajută Iranul cu informații pentru a ținti americani, pentru a ucide americani, iar Rusia furnizează acum și drone Iranului, astfel încât să poată ataca țările vecine, precum și bazele militare americane”, a declarat Kallas.

„Dacă America vrea ca războiul din Orientul Mijlociu să înceteze, ea trebuie să exercite o presiune asupra Rusiei astfel încât aceasta să nu poată ajuta Iranul în acest sens”, a adăugat oficialul european.

De partea sa, Vladimir Putin a condamnat atacurile aeriene ale SUA și Israel asupra aliatului său, Iran, dar a evitat să-l critice direct pe președintele american Donald Trump, probabil pentru a-și menține deschise canalele de negociere cu Washingtonul în privința războiului din Ucraina.

În cadrul conflictului ucrainean, Putin a acuzat țările occidentale care susțin Ucraina că furnizează informații despre armata rusă obținute prin sateliți și avioane-spion, subliniind că localizarea și direcționarea rachetelor ucrainene către ținte nu ar fi posibile fără aceste date externe.