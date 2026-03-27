Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că „minte” privind concesiile teritoriale în favoarea Rusiei: „Este regretabil că a spus-o”

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat vineri, 27 martie, pe preşedintele Volodimir Zelenski că a „minţit” atunci când a susţinut că SUA condiţionează garanţiile de securitate acordate Ucrainei de concesii teritoriale în favoarea Rusiei.

„Este o minciună”, le-a declarat Rubio reporterilor după o reuniune G7 lângă Paris, potrivit Agerpres.

„L-am văzut (pe Zelenski) afirmând asta şi este regretabil că a spus-o, pentru că ştie că nu este adevărat”, a continuat şeful diplomaţiei americane, în contextul în care negocierile pentru a pune capăt războiului de patru ani declanşat de invazia rusă în Ucraina rămân blocate.

În acelaşi timp, Rubio a mai spus că Statele Unite nu exclud devierea transporturilor de arme destinate Ucrainei pentru a-şi satisface nevoile în războiul împotriva Iranului, şi a minimalizat totodată impactul Rusiei în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Nimic nu a fost deviat încă, dar s-ar putea întâmpla”, a declarat secretarul de stat american.

„Dacă avem nevoie de ceva pentru America, iar acel ceva este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a adăugat el.

Zelenski a declarat joi că Statele Unite condiționează oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina de cedarea regiunii Donbas către Rusia, lucru pe care Kievul îl consideră periculos.

„Orientul Mijlociu are cu siguranţă un impact asupra preşedintelui Trump şi cred că şi asupra următoarelor sale măsuri. Din păcate, în opinia mea, preşedintele Trump alege în continuare o strategie de a exercita mai multă presiune asupra părţii ucrainene”, a declarat Zelenski pentru Reuters.