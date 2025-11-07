search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Prima condamnare pe viață în Ucraina a unui soldat rus pentru că a executat un prizonier de război ucrainean

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un tribunal ucrainean a condamnat la închisoare pe viaţă un soldat rus care a executat un prizonier de război ucrainean, potrivit unui anunț făcut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relatează AFP.

FOTO X/Shaun Pineer
FOTO X/Shaun Pineer

„Acesta este primul verdict din istoria Ucrainei când un ocupant este condamnat la o astfel de pedeapsă pentru executarea unui soldat al forţelor de apărare”, a precizat SBU într-un comunicat.

Cetăţeanul rus Dimitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani,  e acuzat că a împuşcat de la mică distanță, pe 6 ianuarie 2024, un soldat ucrainean rămas fără muniţie şi care se predase, lângă satul Prîiutne, în regiunea parţial ocupată Zaporojie (sud).

Soldatul, care făcea parte dintr-o unitate de asalt, a fost capturat în aceeaşi zi de forţele ucrainene, împreună cu alţi patru camarazi, aceștia fiind singurii supraviețuitori ai unui contraatac ucrainean, conform SBU.

Kuraşov era întemniţat în Rusia pentru furt, înainte de a intra în rândurile armatei ruse în noiembrie 2023 în schimbul amnistierii, precizează SBU.

El a fost declarat vinovat de „încălcarea legilor şi obiceiurilor războiului” şi de „omucidere intenţionată”.

Ucraina a documentat multiple încălcări ale Convenției de la Geneva de către forțele ruse, inclusiv executarea a 322 de soldați ucraineni capturați, până în octombrie 2025.

Potrivit Parchetului General, majoritatea acestor cazuri, 263, au avut loc pe câmpul de luptă, în timp ce restul au fost legate de explozia de la închisoarea Olenivka din 2022, din regiunea Donețk ocupată.

Știri Externe

Top articole

