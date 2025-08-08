search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
De la supererou la agent antiimigrație. Dean Cain, fostul Superman, vrea să salveze America de imigranți. „E o datorie patriotică”

Publicat:

Dean Cain, cunoscut pentru rolul emblematic din serialul „Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politicile antiimigrație ale administrației Trump.

Dean Cain a făcut trecerea de la supererou, la agent antiimigrație. FOTO: colaj arhivă
Dean Cain a făcut trecerea de la supererou, la agent antiimigrație. FOTO: colaj arhivă

Dean Cain, actorul care a interpretat rolul Superman în serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” din anii ’90, a provocat un val de controverse după ce a anunțat că se va alătura Serviciului pentru Imigranți și Control Vamal (ICE).

Cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare și sprijinul declarat față de Donald Trump, Dean Cain susține că face acest pas din convingere personală. „E o datorie patriotică”, a declarat el.

„Oamenii trebuie să ia atitudine”

„ICE îi arestează pe cei mai răi dintre cei răi și îi îndepărtează de pe străzile Americii. Îmi place asta. Am votat pentru asta. Au nevoie de ajutorul vostru, avem nevoie de ajutorul vostru, pentru a ne proteja patria și familiile noastre”, afirmă actorul care l-a interpretat pe Superman într-un material video pe care l-a distribuit pe reţelele de socializare.

Într-o intervenție la Fox News, acesta a explicat faptul că inițial nu făcea parte din ICE, dar că videoclipul său de recrutare, în care făcea apel la americani să sprijine demersurile administraţiei în privinţa imigranţilor postat online a devenit viral, iar reacțiile primite l-au motivat să acționeze.

„Ieri am publicat un videoclip de recrutare – de fapt, sunt șerif adjunct jurat și ofițer de poliție rezervist – nu făceam parte din ICE, dar odată ce am publicat videoclipul și tu ai menționat asta în emisiunea ta, a devenit viral”, a spus Dean Cain în urmă cu câteva zile.

„Oamenii trebuie să ia atitudine. Eu iau atitudine. Sper că și mulți alți foști ofițeri, foști agenți ICE vor lua atitudine, astfel încât să atingem imediat obiectivele de recrutare și să contribuim la protejarea acestei țări”, a completat fostul Superman, citat de BBC.

Actorul a confirmat apoi că a discutat deja cu reprezentanți ICE și că urmează să depună jurământul: „Așa că acum am vorbit cu niște oficiali de la ICE și voi depune jurământul ca agent ICE cât mai curând posibil.” 

„E o datorie patriotică”, a mai spus el. Declarațiile sale vin într-un moment în care agenția ICE, folosită ca principal instrument al politicii antiimigrație a lui Donald Trump, se află în centrul unor acuzații privind abuzuri și tratamente inumane aplicate migranților. Organizația a fost intens criticată pentru raiduri agresive care i-au vizat nu doar pe cei fără documente, ci și pe persoane cu acte în regulă sau chiar cetățeni americani.

Citește și: Trump ia atitudine după ce liderii de afaceri s-au plâns de raziile ICE: „Fermierii noștri sunt grav afectați”

Dean Cain consideră, însă, că acțiunile ICE sunt necesare pentru protejarea țării. „Această țară a fost construită pe baza patrioților care au făcut un pas înainte, fie că au fost populari sau nu și au făcut ceea ce trebuie. Cred cu adevărat că acesta este lucrul corect. Avem un sistem de imigrație defect. Congresul trebuie să-l repare, dar între timp, președintele Trump a candidat cu această temă ca scop. El își face treaba. Asta au votat oamenii, asta am votat și eu și el va duce lucrurile la bun sfârșit, iar eu îmi voi face partea și voi ajuta ca asta să se întâmple”, afirmă actorul.

Informaţia că „Superman” se va alătura ICE a fost confirmată public și de oficiali din Departamentul Securității Interne.

„Superman încurajează americanii să devină supereroi în viața reală, răspunzând apelului țării lor de a se alătura bărbaților și femeilor curajoși din ICE pentru a ajuta la protejarea comunităților noastre și la arestarea celor mai răi dintre cei răi”, a spus Tricia McLaughlin, secretar adjunct în cadrul DHS.

Critici din partea fanilor Superman

Totul se petrece într-un climat tensionat, în care administrația Trump a majorat recent bugetul ICE cu 75 de miliarde de dolari, iar noile obiective vizează cel puțin 3.000 de arestări zilnice, măsuri care au stârnit reacții dure din partea societății civile, care a organizat proteste pe această temă în numeroase orașe din SUA.

Criticii acuză ICE că acționează fără transparență și că încalcă drepturile fundamentale ale celor reținuți, accelerând procesele de deportare fără respectarea normelor legale. În paralel, administrația Trump a luat măsuri drastice împotriva celor care protestează sau filmează aceste acțiuni, inclusiv urmărirea penală a civililor care intervin verbal în timpul arestărilor.

Decizia lui Dean Cain a fost intens discutată în mediul online, mai ales din cauza contrastului puternic între imaginea eroului Superman – un refugiat de pe altă planetă crescut în America și simbol al speranței și dreptății pentru cei slabi – și realitatea unei agenții care este acuzată de abuzuri împotriva celor vulnerabili.

Un utilizator de pe rețelele sociale a scris: „Însuși Superman ar fi dezamăgit de tine, Dean”. Răspunsul actorului a fost sec, dar hotărât: „Niciodată”.

Nu este pentru prima dată când Cain atrage atenția prin luări de poziție controversate. În iulie, actorul a criticat în termeni duri noul film Superman regizat de James Gunn, acuzând Hollywood-ul de o agendă ideologică excesivă.

„Cât de trezit (woke) va face Hollywood-ul acest personaj? Cât de mult va schimba Disney Albă ca Zăpada lor? De ce vor schimba aceste personaje pentru a exista pentru vremurile noastre?”, a spus el pentru TMZ.

Vedete

