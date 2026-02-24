MAE îl pune la punct pe Medvedev după ce jignit-o pe șefa diplomației UE: „Cei care numesc femeile «șobolan» ar trebui ignorați. Femeile merită mult mai mult”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a reacționat dur după ce vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat un atac jignitor la adresa șefei diplomației europene, Kaja Kallas, pe care a numit-o „șobolan blond” într-o postare pe platforma X.

În mesajul său, Medvedev a ironizat declarațiile acesteia privind restricționarea accesului foștilor militari ruși în spațiul Schengen și a sugerat, într-o formulare cu tentă amenințătoare, că aceștia „pot intra fără viză” în Europa „ca în 1812 sau 1945”, făcând trimitere la momente istorice asociate cu mari conflagrații militare. El a adăugat, într-un ton sarcastic: „Ce pierdere pentru luptătorii noștri. (...) La mulți ani de Ziua Apărătorilor Patriei”.

Replica diplomației române a venit chiar în secțiunea de comentarii a postării. Andrei Țărnea a condamnat atât limbajul folosit, cât și mesajul transmis.

„Foștii politicieni lipsiți de importanță care numesc orice femeie «șobolan» ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult”, a scris purtătorul de cuvânt al MAE.

El a continuat, făcând referire directă la contrastul dintre atacurile online și activitatea diplomatică a Kajei Kallas: „Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă josnică femeile online, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politica.”

Într-un alt comentariu, Andrei Țărnea i s-a adresat direct lui Medvedev: „Dima, spațiul Schengen este un spațiu al libertății, al legii și al securității, așa că nu este destinat agresorilor imperiali ilegali care încă încearcă să cucerească vecinii suverani. La fel ca în 1856, 1905, 1921 sau 1989, militarii ruși primesc bilete dus când întreprind războaie similare la ordinul Kremlinului.”

Referirile invocate de oficialul român trimit la episoade istorice în care Rusia a suferit înfrângeri militare majore, subliniind ideea că amenințările nu pot înlocui regulile dreptului internațional.

Schimbul de replici are loc pe fondul tensiunilor continue dintre Moscova și oficialii Uniunii Europene, în contextul războiului din Ucraina și al pozițiilor ferme adoptate de statele membre privind securitatea europeană.