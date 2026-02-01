Dmitri Medvedev, mesaj plin de ironie despre submarinele nucleare ale lui Trump: „Încă nu le-am găsit”

Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a descris pe preşedintele american Donald Trump drept „un lider eficient”, care urmărește cu adevărat pacea și are capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington, relatează Reuters.

Într-un interviu acordat agențiilor Reuters și TASS, precum și bloggerului de război WarGonzo, Medvedev a afirmat că stilul „impetuos” al lui Trump este de fapt „eficient” și contribuie la atingerea obiectivelor sale.

Referindu-se la declarațiile lui Trump din august, potrivit cărora ar fi repoziționat două submarine nucleare în „regiuni adecvate” ca răspuns la avertismentele formulate anterior de Medvedev privind riscurile de război, oficialul rus a comentat: „Încă nu le-am găsit.”

Comentariile lui Medvedev apar într-un context de tensiuni internaționale, în care abordările directe și neconvenționale ale liderului de la Casa Albă sunt privite cu atenție de Moscova.