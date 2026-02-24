Medvedev amenință: soldații ruși nu au nevoie de viză pentru a intra în țările europene

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că soldații ruși „nu au nevoie de vize” pentru a intra în Europa, sugerând că ar putea face acest lucru prin forță.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Medvedev a reacționat la declarațiile șefei diplomației europene, Kaja Kallas, care a afirmat că Uniunea Europeană analizează modalități de a restricționa accesul foștilor militari ruși în spațiul Schengen.

„Ar putea intra fără viză, dacă vor. Ca în 1812 sau 1945”, a scris oficialul rus, făcând referire la campanii militare istorice în Europa. În același mesaj, el a folosit un limbaj ofensator la adresa lui Kallas.

Declarațiile au fost făcute pe 23 februarie, zi marcată în Rusia drept „Ziua Apărătorului Patriei”, și cu o zi înaintea aniversării invaziei ruse la scară largă în Ucraina, lansată la 24 februarie 2022.

De la începutul războiului, Medvedev a emis în repetate rânduri amenințări la adresa statelor europene și a făcut referiri la posibilitatea utilizării armelor nucleare. Mesajele sale pe rețelele sociale includ frecvent atacuri verbale la adresa liderilor din UE și SUA.

Anterior, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles, Kallas a declarat că blocul comunitar, împreună cu Comisia Europeană, lucrează la măsuri care ar putea împiedica „potențial sute de mii de foști soldați ruși” să intre în spațiul Schengen.

„Nu dorim ca persoane care ar putea fi implicate în crime de război sau acțiuni de sabotaj să circule liber pe străzile noastre”, a spus ea.

Nu există, deocamdată, detalii privind forma exactă pe care ar putea-o lua aceste restricții sau calendarul în care ar putea fi adoptate.