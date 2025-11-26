Macron merge într-o vizită de stat în China. Ce va discuta liderul francez cu Xi Jinping

Președintele francez Emmanuel Macron va merge într-o vizită de stat în China, la Beijing, apoi la Chengdu, în provincia Sichuan, în perioada 3-5 decembrie.

Președintele francez, care va avea o întrevedere cu omologul său chinez Xi Jinping, se întoarce în China după doi ani şi jumătate de la precedenta sa vizită în aprilie 2023, „conform dorinței sale de a menține un dialog constant şi exigent cu China”, a precizat Palatul Elysee, potrivit Agerpres.

La rândul său, Xi Jinping a întreprins o vizită în Franţa în mai 2024.

Emmanuel Macron „va avea o agendă de cooperare şi echilibru în materie economică şi comercială, o ambiţie ce se va afla în centrul preşedinţiei franceze a G7 în 2026”, a adăugat Palatul Elysee.

„Cu această ocazie vor fi abordate mari mize ale parteneriatului strategic între Franţa şi China, dar şi mai multe mari dosare internaționale şi domenii de cooperare pentru a soluționa provocările mondiale ale vremurilor noastre”, potrivit președinției franceze.

În 2023, Macron și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, s-au aflat în vizită în Beijing, în contextul relației tensionate UE-China de la acea vreme.

Și președintele Donald Trump urmează să meargă în Beijing, în aprilie 2026. Ambii lideri au interesul de a menține un echilibru în relație după acordul temporar în domeniul comerțului de luna trecută.