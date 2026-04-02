Video Macron îi dă replica lui Trump, după ce președintele american a spus că este „maltratat de soție”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a răspuns joi, unui atac al omologului său american Donald Trump, care și-a exprimat convingerea că şeful statului francez ”este maltratat de către soţia sa şi abia îşi revine după o dreaptă la falcă”.

Emmanuel Macron a răspuns joi, la Seul, unde a sosit din Japonia într-o vizită oficială împreună cu Prima Doamnă, Brigitte Macron

”Declaraţiile, pe care le-am auzit şi la care vă referiţi nu sunt nici elegante şi nici la înălţime. Iată. Aşadar nu le voi răspunde, nu merită un răspuns”, a declarat şeful statului francez, scrie News.

Miercuri, cu câteva ore înaintea unei alocuţiuni adresate naţiunii, Donald Trump a dat asigurări că Emmanuel Macron este ”maltratat de către soţia sa şi abia se reface după dreapta pe care a primit-o în falcă”.

Preşedintele american se referă la o lovitură pe care Brigitte Macron i-a aplicat-o peste faţă preşedintelui francez în mai 2025, în timpul unui turneu în Asia de Sud-Est.

Emmanuel Macron se află de mai multă vreme în vizorul lui Donald Trump, care îi reproșează în special faptul că nu a autorizat survolarea teritoriului francez în cadrul războiului împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie.

În general, președintele american a multiplicat declarațiile belicoase la adresa NATO în această săptămână, calificând-o, în special, pe rețeaua sa Truth Social, drept „tigru de hârtie” și „lașă”.