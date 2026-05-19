Patru medalii pentru România la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete 2026. Au participat 251 de concurente din 68 de ţări

Elevele din România au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete (EGOI) 2026, reușind să câștige trei medalii de argint și o medalie de bronz, potrivit Ministerului Educației.

Competiția s-a desfășurat în perioada 12–18 mai 2026, la Cesenatico, în Italia, și a ajuns la cea de-a șasea ediție. Evenimentul a reunit 251 de concurente din 68 de țări, inclusiv participante din afara Europei, ceea ce a transformat olimpiada într-o competiție cu participare globală.

Lotul României s-a remarcat prin patru clasări pe podium:

o elevă din clasa a XII-a de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București a obținut medalie de argint

o elevă din clasa a IX-a de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București a câștigat, de asemenea, argint

o elevă din clasa a X-a de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, implicată și în programe de excelență, a obținut tot medalie de argint

o elevă din clasa a IX-a din Iași, de la Colegiul Național și centrele județene de excelență, a câștigat medalie de bronz

Organizatorii au precizat că ediția din acest an a fost una extrem de competitivă, cu participare din 68 de țări, dintre care un număr semnificativ din afara Europei, ceea ce a ridicat nivelul probei.

Lotul a fost însoțit de reprezentanți ai Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), care au asigurat îndrumarea tehnică și organizatorică a echipei.

Ministerul Educației a transmis felicitări elevilor și profesorilor coordonatori pentru performanțele obținute, subliniind rezultatele bune ale României la această competiție internațională de informatică dedicată fetelor.