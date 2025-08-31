Israelul ia în calcul anexarea Cisiordaniei, ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări

Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate, ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări, au indicat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată duminică, la reuniunea cabinetului de securitate, potrivit Reuters.

Extinderea suveranității Israelului asupra Cisiordaniei - anexare de facto a teritoriului cucerit în războiul din 1967 din Orientul Mijlociu - a fost pe agenda reuniunii de duminică după-amiaza a cabinetului de securitate al premierului Benjamin Netanyahu, ce urma să se axeze pe războiul din Gaza, a afirmat un membru al acestui cerc redus de miniștri, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Gideon Saar, purtător de cuvânt al ministrului de externe, nu a răspuns la solicitarea de a comenta dacă ministrul a discutat ideea cu omologul său american Marco Rubio cu prilejul vizitei la Washington săptămâna trecută.

Intenția avansată anterior de Netanyahu privind anexarea coloniilor evreiești și Valea Iordaniei a fost abandonată în 2020 în favoarea normalizării relațiilor cu Emiratele Arabe Unite și cu Bahrein prin așa-numitele Acorduri Abraham, mediate de președintele american Donald Trump în primul său mandat.

Anunțul făcut de Statele Unite

SUA au anunțat vineri că nu vor autoriza intrarea președintelui palestinian Mahmoud Abbas pe teritoriul lor pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, unde câteva țări aliate ale SUA ar urma să recunoască Palestina ca stat.