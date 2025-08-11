Marco Rubio, atac la președintele francez: „Discuțiile cu Hamas s-au prăbușit în ziua în care Macron a luat decizia de a recunoaște statul Palestina”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că președintele francez Emmanuel Macron poartă o parte din vina pentru eșecul negocierilor de încetare a focului dintre Israel și Hamas. „Discuțiile cu Hamas s-au prăbușit în ziua în care Macron a luat decizia unilaterală de a recunoaște statul Palestina”, a spus Rubio, într-un interviu acordat emisiunii World Over.

Potrivit lui Rubio, anunțul lui Macron conform căruia Franța va recunoaște statul palestinian în septembrie, a determinat Hamas să respingă un acord cu Israelul, considerându-se „susținut” și „recompensat”.

„Discuțiile cu Hamas s-au prăbușit în ziua în care Macron a luat decizia unilaterală de a recunoaște statul Palestina”, a afirmat oficialul american pe 8 august.

Rubio a avertizat că această poziție a Parisului, urmată de declarații similare din partea altor țări, a complicat serios eforturile diplomatice, permițând Hamas „să proclame victoria” și să refuze armistițiul. El a calificat inițiativa franceză drept „o palmă pentru victimele din 7 octombrie 2023”.

Anunțul lui Macron a venit cu anumite condiții, precum demilitarizarea completă a Hamas, excluderea sa din orice formă de guvernare și recunoașterea Israelului de către viitorul stat palestinian.

Cu toate acestea, Statele Unite s-au retras din negocieri în aceeași zi, iar perspectiva unui acord pare tot mai îndepărtată, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a reafirmat duminică intenţia de a cuceri oraşul Gaza.