Macron avertizează că SUA nu vor mai proteja Europa „pe termen lung”: „Am văzut asta în cazul Groenlandei și în ceea ce se întâmplă astăzi în Iran”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, 23 aprilie, într-o discuție cu elevii unei școli franco-cipriote din Nicosia, că SUA nu vor mai proteja Europa „pe termen lung”.

„Am văzut-o clar în cazul Groenlandei, în ceea ce se întâmplă astăzi în Iran, şi într-o oarecare măsură în ceea ce se întâmplă în Ucraina”, a adăugat el, în timp ce o elevă îl întreba ce „pot face tinerii pentru a promova pacea”, scrie News.ro.

Macron mai spune că Europa nu mai poate presupune că va fi protejată de Statele Unite la nesfârșit.

Deși americanii sunt încă aliați și oferă sprijin în prezent, el sugerează că, pentru generațiile tinere, această garanție nu va mai fi valabilă pe termen lung.

„Dacă mâine nu vom mai fi capabili să ne apărăm singuri, dacă toate soluţiile noastre tehnologice se vor afla în mâinile altora, putem spune ce vrem, dar nu vom mai avea de ales”, a subliniat el din nou, pledând pentru o mai mare suveranitate europeană.

Emmanuel Macron a sfătuit, de asemenea, tânăra generaţie să „încerce întotdeauna să-i înţeleagă pe ceilalţi” şi să aibă „pasiune pentru viitor”, subliniind că „pacea nu se decretează într-o dimineaţă frumoasă şi că depinde şi de acest lucru”.

„Războiul izvorăşte din neînţelegeri sau din nebunia anumitor conducători şi, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului”, a subliniat el.

„Iubeşte războiul cel care nu mai speră la nimic (..) Când iubeşti viitorul, nu ai nicio dorinţă de a face război”, a adăugat el, fără a menţiona numele unor lideri.

La începutul lunii, Mark Rutte, secretarul general al NATO a dorit să înlăture orice îndoială legată de viitorul alianței, transmițând că „NATO nu se pregătește să meargă la groapă”.

Mesajul lui Rutte vine după întâlnirea de la Casa Albă cu Donald Trump, care în ultima vreme a făcut mai multe declarații extrem de dure față de NATO și de unele state membre și a sugerat posibila retragere a Statelor Unite din alianța nord-atlantică.

Tensiunile au pornit încă de la începutul mandatului lui Donald Trump, pe fondul nemulțumirilor liderului american față de contribuțiile financiare ale statelor membre, și s-au amplificat odată cu refuzul aliaților de a participa, alături de Statele Unite la securizarea Strâmtorii Ormuz.