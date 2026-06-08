Încep lucrările la Calea Văcărești. Peste 300 de arbori vor fi plantați pe scuarul central

Primăria Sectorului 4 a anunțat că, în noaptea de 8 spre 9 iunie, vor avea loc lucrări de amenajare a scuarului central de pe Calea Văcărești, intervențiile urmând să se desfășoare în zona mediană a bulevardului.

În locul unde au loc lucrările vor fi create noi spații verzi care vor încadra linia de tramvai pe ambele sensuri de mers. La finalul proiectului, peste 300 de arbori, alături de suprafețe generoase de gazon și alte amenajări peisagistice, vor transforma Calea Văcărești într-un veritabil coridor verde.

Lucrările încep de luni noapte, în intervalul orar 23.00–05.00, când tramvaiele nu se mai află în circulație, continuă procesul de modernizare demarat pe această arteră, unde au fost deja reamenajate grădinile de bloc, au fost plantate garduri vii și au fost completați arborii lipsă de pe aliniamentul stradal.

Proiectul urmărește îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, transmite instituția. Noii arbori vor contribui la reducerea poluării și a efectului de supraîncălzire urbană, vor oferi mai multă umbră în perioadele caniculare și vor ajuta la diminuarea zgomotului produs de trafic.

„Pe durata execuției lucrărilor, este posibil să apară disconfort temporar pentru participanții la trafic și pentru locuitorii din zonă.

În aceste condiții, autoritatea locală își cere scuze cetățenilor pentru inconvenientele create, însă aceste intervenții sunt necesare pentru implementarea unui proiect care va aduce beneficii importante comunității pentru următoarele decenii și care va transforma una dintre cele mai circulate artere ale Bucureștiului într-un spațiu urban mai verde, mai sănătos și mai prietenos cu oamenii”, precizează instituția citată.