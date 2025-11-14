search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Lupta Ucrainei împotriva corupției îi va defini viitorul, susține un important om de afaceri britanic

Război în Ucraina
Publicat:

Conducerea Ucrainei trebuie să dea dovadă de un curaj moral egal cu curajul său militar. Țara trebuie să demonstreze că niciun oficial, indiferent cât de înalt ar fi, nu este mai presus de lege.

Omul de afaceri Timur Mindici, un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, vizat de anchetatori
Omul de afaceri Timur Mindici, un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, vizat de anchetatori

Țara care a devenit simbolul rezistenței în fața agresiunii ruse trebuie să arate acum că are și curajul moral de a se curăța pe dinăuntru, nu doar puterea de a se apăra din afară. Niciun oficial, oricât de influent, nu poate fi mai presus de lege, scrie, în Kyiv Post, Lord Ashcroft, om de afaceri și filantrop britanic.

De ani buni, Ucraina poartă această luptă cu umbrele propriului sistem. Dar scandalul care zguduie acum Kievul are o greutate aparte. Biroul Național Anticorupție (NABU) a descoperit, potrivit propriilor anchetatori, cea mai amplă schemă de corupție de la începutul invaziei ruse – una care lovește exact acolo unde statul este cel mai vulnerabil: în sectorul energetic.

În urma unei anchete întinse pe 15 luni și a peste 70 de percheziții coordonate, procurorii au dezvăluit o rețea sofisticată de comisioane ilegale în compania de stat Energoatom, operatorul național al energiei nucleare. Oficialii vizați ar fi cerut între 10 și 15% din valoarea fiecărui contract semnat. Un obicei vechi în Ucraina – înainte de Revoluția Demnității din 2014, astfel de „taxe” ajungeau și la 30% –, dar care astăzi provoacă revoltă, într-o țară epuizată de război, de frig și de pene de curent.

Corupție pe timp de beznă

Iarna aceasta va fi mai grea decât toate celelalte de la începutul invaziei. Infrastructura energetică a Ucrainei este ținta constantă a atacurilor rusești. Dacă în anii trecuți erau lovite liniile de transport și conductele, acum au fost distruse centrale întregi – pierderi aproape ireversibile. Țara produce încă o parte din gazul propriu, dar chiar și acele instalații sunt acum vizate de bombardamente.

Rezultatul: un stat care intră în iarnă cu resurse minime pentru a-și încălzi casele și spitalele. În orașe și sate, penele de curent s-au transformat într-un ritm de viață, iar moralul populației scade. În mijlocul acestui haos, izbucnește un scandal de 100 de milioane de dolari, chiar în sectorul energetic – cel care ține, literalmente, Ucraina în viață, scrie Lord Ashcroft.

Printre numele vehiculate se află fostul ministru al Energiei, Herman Galușhcenko (recent suspendat din funcția de ministru al Justiției), vicepremierul Oleksi Cernișov și omul de afaceri Timur Mindici, un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. În timp ce oficialii sunt anchetați, Mindici ar fi părăsit deja țara.

Pentru Zelenski, cazul este o probă de foc – nu doar pentru că îl implică pe un fost partener de afaceri, ci și pentru că vine la scurt timp după criticile privind tentativele de a limita independența instituțiilor anticorupție. Retragerea rapidă a acelor măsuri, sub presiunea opiniei publice, a arătat forța societății civile ucrainene, dar încrederea s-a fisurat, subliniază politicianul britanic.

Curaj moral, nu doar curaj militar

Ucraina are nevoie, acum mai mult ca oricând, de curaj moral. De o justiție care să nu se teamă să ancheteze și să pedepsească până la cel mai înalt nivel. Arestări simbolice sau sancțiuni de moment nu mai sunt suficiente. Țara trebuie să arate că legea este mai puternică decât rangul, iar integritatea – mai importantă decât loialitatea politică.

Scandalul izbucnește la doar câteva zile după publicarea raportului anual al Comisiei Europene privind extinderea Uniunii. Documentul lăuda progresele remarcabile ale Ucrainei în adaptarea legislației la standardele europene, în protejarea minorităților și în consolidarea instituțiilor democratice – toate obținute în condiții de război și sub bombardamente. Dar Bruxelles avertizează clar: corupția și libertatea presei rămân puncte vulnerabile.

Și totuși, ritmul de transformare al Ucrainei este uluitor. În timp ce alte state candidate, precum Republica Moldova, Albania sau Muntenegru, înaintează greu, Ucraina reformează legi, instituții și mentalități în mijlocul unei invazii.

Două fronturi, un singur adevăr

Ceea ce trăiește Ucraina este o lecție de istorie în timp real. O țară care își apără granițele sub ploaia de drone și rachete, dar continuă să reconstruiască un stat de drept, redefinește noțiunea de reziliență.

Dar, pentru a câștiga ambele războaie – cel cu Rusia și cel cu corupția –, Kievul trebuie să înțeleagă că unul nu poate fi câștigat fără celălalt. Curajul soldaților de pe front trebuie dublat de curajul moral al liderilor din birouri.

Doar atunci Ucraina va ieși nu doar victorioasă, ci renăscută – un model de democrație și responsabilitate la frontiera de est a Europei, conchide Lord Ashcroft.

