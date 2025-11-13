Ancheta privind anturajul președintelui Zelenski. Întâlnire între ofițeri ai FBI și anchetatorii anticorupție din Ucraina

Detalii exclusive despre cazul „Midas” – investigația care zguduie cercul apropiat al președintelui ucrainean. Anchetatorii Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) s-au întâlnit, pe 11 noiembrie, cu noul ofițer de legătură al FBI în Ucraina, într-o discuție concentrată pe dosarul lui Timur Mindici, om de afaceri și apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. Cazul, cunoscut sub numele de operațiunea „Midas”, este derulat în colaborare de NABU și Parchetul Special Anticorupție (SAP).

Surse din cadrul instituției au confirmat pentru ZN.ua că rotația ofițerilor FBI responsabili de cooperarea cu NABU are loc o dată la patru până la șase luni, iar noul reprezentant american, sosit recent la Kiev, și-a început activitatea chiar cu o analiză a dosarului Mindici.

Potrivit protocolului de colaborare semnat la înființarea NABU, ofițerul FBI are birou permanent în sediul Biroului Anticorupție, participă la ședințe operative și este la curent cu principalele investigații privind corupția de nivel înalt din Ucraina.

Dosarul Mindici: de la „Energoatom” la anturajul președintelui

Potrivit anchetei, Timur Mindici – prieten apropiat al președintelui Zelenski – ar fi organizat o schemă complexă de spălare a banilor în jurul companiei de stat „Energoatom”, beneficiind de relațiile sale cu oameni-cheie din Guvern și din anturajul prezidențial.

În materialele și interceptările aflate în dosar apar nume sonore: Serghei Șefir, consilier și prieten de lungă durată al lui Zelenski, ministrul justiției Herman Halușcenko, ministrul energiei Svitlana Grincuk, dar și Alexei Cernîșov, fost vicepremier și fin al președintelui.

Procurorii SAP afirmă că Mindici a influențat decizii ale ministerelor energiei și justiției, profitând de apropierea sa de Zelenski. De asemenea, ar fi avut un rol neoficial în comunicarea cu fostul ministru al apărării, actualul secretar al Consiliului de Securitate Națională, Rustem Umerov.

Evadare înaintea perchezițiilor

Cu doar câteva ore înainte ca echipele NABU să efectueze percheziții în dosar, Timur Mindici ar fi părăsit teritoriul Ucrainei. La scurt timp, Curtea Supremă Anticorupție a dispus arestarea lui Dmytro Basov, directorul executiv pentru securitate al „Energoatom”, suspectat că ar fi coordonat mecanismele financiare ilegale.

În paralel, Guvernul Ucrainei a decis să propună Consiliului Național de Securitate și Apărare (RNBO) impunerea de sancțiuni împotriva lui Mindici și a lui Oleksandr Zukerman, un alt om de afaceri implicat în schemă.

Un dosar cu ecouri politice

Operațiunea „Midas” este una dintre cele mai sensibile anchete derulate de NABU în ultimii ani. Faptul că vizează persoane din cercul apropiat al președintelui Zelenski ridică probleme de transparență și credibilitate pentru actuala administrație, într-un moment în care Ucraina își dorește deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Colaborarea strânsă dintre NABU și FBI arată nu doar interesul americanilor pentru integritatea partenerilor ucraineni, ci și o presiune tot mai mare pentru curățarea sistemului din interior.