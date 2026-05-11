Războiul din Ucraina ar putea fi pe final, într-un moment în care cei doi inamici sunt tot mai sleiți. Politologul Cristian Nițoiu susține că Rusia nu a încetat să reprezinte un pericol pentru România, însă puterea Kremlinului este acum mică decât oricând în istorie.

Vladimir Putin a declarat că războiul din Ucraina „se apropie de sfârșit”, într-un discurs susținut ieri la Moscova. Declarațiile sale vin după ce anterior, încă din luna decembrie a anului trecut, președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre necesitatea reluării dialogului cu Rusia, iar liderul de la Elysee a reluat apoi această idee în mai multe ocazii, la începutul lui 2026. Și tot la începutl anului, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a susținut că Uniunea Europeană va trebui să reia la un moment dat relațiile cu Moscova și a insistat chiar că Rusia face parte din Europa.

Între timp, președintele Consiliului European, António Costa, a afirmat recent că există „potențial” pentru eventuale negocieri între Uniunea Europeană și Rusia. Potrivit Financial Times, oficialul european a precizat că în prezent liderii Uniunii Europene discută acest subiect și încearcă să se pună de acord în privința unui posibil dialog cu Kremlinul.

Semnale contradictorii

Semnalele sunt însă contradictorii, iar anumiți analiști militari susțin că, de fapt, Rusia ar reprezenta un pericol pentru Uniunea Europeană. Un discurs similar vine și din domeniile intelligence ale statelor din Uniune.

Cel mai recent, Andrus Merilo, comandantul Armatei Estoniei, a avertizat că Rusia și-ar putea restabili capacitatea de luptă după o eventuală încheiere a războiului din Ucraina și ar putea fi pregătită pentru o nouă agresiune încă din 2027. El contrazice astfel teza că Rusia ar fi slăbită și că nu ar mai reprezenta un pericol pentru Uniunea Europeană. În această privință, analiștii militari și politici nu reușesc însă să se pună de acord, iar opiniile sunt dintre cele mai diferite. Referitor la pericolul pe care Rusia l-ar reprezenta pentru România, părerile diferă, de asemenea.

Politologul Cristian Nițoiu este cercetător în Marea Britanie, la Loughborough University Londra, și este expert în fostul spațiu sovietic și politica externă a Rusiei și a Uniunii Europene.

În opinia sa, Rusia continuă să reprezinte un pericol pentru România, însă își nuanțează afirmația.

„Rusia reprezintă probabil cel mai mare pericol pentru România, chiar și în acest moment. De altfel, nu consider că România ar avea multe amenințări la adresa sa în acest moment. Poate doar dacă este să ne gândim într-o circumstanță diferită în relațiile internaționale în care România și Ungaria s-ar putea afla cândva în conflict sau chiar și România și Ucraina, dar aș spune că în acest moment altfel de scenarii sunt mai degrabă utopice. Iar pentru ca Ucraina să devină cu adevărat un pericol, ar trebui să reintre în sfera de influență a Rusiei. Însă realist vorbind, cel mai mare pericol potențial este cel al Rusiei, dar cu precizarea că nu cred că este un pericol care se va materializa în curând. Și probabil că va rămâne doar o amenințare. Avem motive să sperăm că nu vom avea un conflict direct nici cu Rusia, dar o anumită amenințare va persista. Ca să fim siguri că nu va exista un asemenea conflict, trebuie să fim pregătiți oricând”, spune Nițoiu.

Rusia este mai slabă ca oricând

Dacă analiștii militari și politici nu reușesc în general să se pună de acord în ce privește forța Rusiei, Cristian Nițoiu este tranșant.

„Aș spune că Rusia este mai slabă ca în alte dăți în perioada aceasta. Consider că această țară este în punctul cel mai de jos al puterii sale la nivel internațional din ultimii 300 de ani. Și aș spune că Rusia e mai slabă acum chiar și dacă o comparăm cu perioada de după Revoluția Roșie din 1917. Atunci, Rusia tocmai pierduse în Primul Război Mondial și a fost obligată să încheie o pace grea, iar odată cu venirea bolșevicilor la putere și cu căderea Imperiului Țarist mai multe țări și-au declarat independența față de Moscova. Apoi, este adevărat, bolșevicii au reușit să recupereze acele teritorii din punctul lor de vedere, iar apoi s-au ridicat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când puterea URSS a ajuns la un moment dat foarte mare”, mai spune Nițoiu.

Cât de mare e riscul ca europenii să intre în război cu Iran: „Trebuie acoperire aeriană, portavioanele vor fi cele ale francezilor și britanicilor”

În acest moment, Cristian Nițoiu vede Rusia ca pe o țară la apusul puterii, incapabilă să ducă un război cu Ucraina și unul cu Europa, în același timp. Totuși, rușii nu trebuie să fie subestimați niciun moment, consideră el.

„În momentul acesta, Rusia nu știu dacă are capacitatea să lupte în afara Ucrainei pe mai multe fronturi. În momentul acesta, situația pe frontul ucrainean este complicată și vedem cum tehnologia avansează. Toate părțile aflate în război învață unele de la altele. Este o cursă a înarmării din punct de vedere tehnologic. Războiul din Ucraina este un mare laborator pentru testarea noilor tehnologii militare în momentul ăsta, iar echilibrul de putere pe front pare să se se schimbe câteodată de la o săptămână la alta. Avem tot felul de arme noi, iar inteligența artificială grăbește acest progres”, adaugă el.

Război tot mai SF

Totul se învârte în jurul inteligenței artificiale, iar rușii și ucrainenii se află permanent într-o cursă contra cronometru pentru a se anihila reciproc. Până acum, niciunii nu au reușit însă facă asta pentru mult timp.

„De exemplu, rușii au inventat niște arme automate care folosesc inteligența artificială pentru a identifica și a doborî drone. Și sunt extrem de eficiente. Au fost inventate de armata rusă și probabil vor fi implementate pe câmpul de luptă în următoarele luni. Acum sunt la nivel de prototip. Iar de partea cealaltă am văzut cum ucrainenii au inventat drone care vânează dronele iraniene și rusești. Este o cursă a înarmării din punct de vedere tehnologic. Și inovația tehnologică este într-o mare măsură promovată de război”, subliniază Nițoiu.

Acest lucru reprezintă într-un fel un avantaj pentru ucraineni, care nu dispun de aceleași capacități și nici nu mai au suficientă resursă umană pentru a ține pasul cu Rusia.

„Ne îndreptăm cu pași foarte repezi spre un război în care soldații să nu mai conteze atât de mult cât tehnologia. Un război unde vom avea roiuri de drone care se vor confrunta pe linia de contact mai degrabă decât soldații. Asta nu înseamnă că oamenii vor deveni inutili pentru că totuși este nevoie de militari într-un război convențional, este nevoie de oameni care să țină linia de contact. Și vor continua să existe inclusiv forțe de asalt, pentru că dacă vrei să cucerești teritoriul, ai nevoie de oameni care să se ducă acolo, să creeze noi buncăre, noi tranșee și noi zone în care operatorii de drone să-și poată desfășura activitatea în siguranță”, mai arată Nițoiu.

Statele europene ar trebui să învețe lecțiile acestui război, pentru a putea să prevină un altul pe viitor. Iar România, țară aflată în proximitate, are un motiv în plus să-și ia toate măsurile de siguranță.

„Pentru România și pentru orice stat din Europa și din lume este necesar în momentul ăsta să învețe din modul în care tehnologia schimbă natura războiului, să se adapteze și să-și creeze capabilitățile nu neapărat a purta un război, dar pentru a înțelege și pentru a-și antrena soldații ca să fie în măsură să descurajeze orice inamic. Și cred că lucrurile astea sunt destul de costisitoare. Nu știu dacă la nivelul armatei din România există planuri foarte clare, deși se investește în direcția asta, dar sper că s-au înțeles totuși anumite lucruri și la noi”, insită Cristian Nițoiu.

Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”

Ucraina are cel mai bun PR și a câștigat războiul informațional

În paralel cu războiul hibrid dintre Rusia și NATO și cu războiul convențional de pe frontul ucrainean, părțile se află într-un război informațional.

„Cu siguranță, Ucraina câștigă războiul pe partea de PR la nivel internațional, mai ales în Europa. Da, nu se pune problema. Nu aș subestima capacitatea tehnologică a Ucrainei, pentru că și înainte de război pe partea tehnologică, atât Ucraina cât și Rusia de fapt au avut foarte multă resursă umană. Dar așa se întâmplă în perioadă de război. Și să nu uităm că avem o divizie importantă în orice armată serioasă, iar aceasta se ocupă de războiul informațional și de propagandă. La acest capitol, ucrainenii sunt mai buni”, susține el.

Pacea despre care se vorbește și reluarea negocierilor dintre Europa și Rusia se apropie, mai crede Cristian Nițoiu.

„Și Rusia și Ucraina sunt deja în mare măsură epuizate de acest război. Ucraina mai are și problema resursei umane, e o țară cu populație de patru ori mai mică, dar norocul lor este că sunt susținuți așa cum nu a mai fost nimeni susținut din Occident. Nici în Rusia situația nu este deloc roz, iar pierderile îi afectează din plin. Așa s-ar explica și de ce chiar și rușii se gândesc acum la finalul războiului. De fapt, toată lumea se gândește la asta. Rămâne însă de văzut cum vor evolua tratativele, cum vor decurge negocierile și ce se va întâmpla începând din vară. Însă nimeni nu poate să dea un termen, nimeni nu se poate hazarda să spună când și dacă se va semna ceva, plus că se poate întrevedea și posibilitatea de a avea acolo un război înghețat”, încheie Cristian Nițoiu.